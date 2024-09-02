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戴資穎預計出戰台北羽球公開賽！教練賴建誠：打到哪看她狀況而定

記者黃建霖/臺北報導

超級300系列台北羽球公開賽即將在9月3日開打，我國女單世界排名第3的羽球名將戴資穎確定能夠出戰，他的左膝狀況還算OK，視情況調整出賽計畫。（圖／資料照）
超級300系列台北羽球公開賽即將在9月3日開打，我國女單世界排名第3的羽球名將戴資穎確定能夠出戰，他的左膝狀況還算OK，視情況調整出賽計畫。（圖／資料照）
超級300系列台北羽球公開賽即將在9月3日開打，我國女單世界排名第3的羽球名將戴資穎確定能夠出戰，教練賴建誠表示小戴現在膝蓋的狀況還算OK，目前是預計讓她正常參加比賽，但能夠打到什麼程度，則要看她屆時比賽的情況而定。

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生涯來到晚期　戴資穎台北羽球公開賽最後一舞

戴資穎在今年巴黎奧運因為左膝傷勢影響發揮，止步小組賽，之後的日本公開賽在4強退賽，韓國公開賽也沒打，身體並非處於最佳狀態。按照之前的計畫，她的生涯可能已經來到尾聲，這一次台北羽球公開賽可能就是她最後一屆。

戴資穎預計出戰　視情況調整

球迷目前最關心的自然就是戴資穎的傷病情況，以及是否康復到足以在主場出戰，對此教練賴建誠在今天出席台北羽球公開賽記者會時表示：「她（戴資穎）目前還算正常，傷勢還在控制範圍內。」他說，戴資穎目前應該是會出賽，不過至於會打到什麼樣的程度，以她的傷病為優先考量。

賴建誠透露，目前戴資穎的傷病主要就是之前的膝傷，暫無其他傷情，現有計畫是參加台北公開賽，她本人也黑希望可以參加。至於比賽的動作上現階段都沒有設限，但站在教練的角度還是以保護她為優先。

至於是否有和醫療團隊進行討論？賴建誠說確實有進行過溝通，但醫療團隊方面沒有阻止，現在就是以戴資穎的臨場狀況為主，可能有什麼情況才會調整。

▲超級300系列台北羽球公開賽即將在9月3日開打，我國女單世界排名第3的羽球名將戴資穎確定能夠出戰，教練賴建誠表示小戴現在狀況還OK，目前是預計讓她正常參加比賽。（圖／記者黃建霖攝）
▲超級300系列台北羽球公開賽即將在9月3日開打，我國女單世界排名第3的羽球名將戴資穎確定能夠出戰，教練賴建誠表示小戴現在狀況還OK，目前是預計讓她正常參加比賽。（圖／記者黃建霖攝）

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