陳喬恩海島補辦婚禮！七朵花成員現況曝光　5人已婚、她去年過世

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▲仔仔（上排左起）、饅頭、陳喬恩、趙小僑、賴薇如（下排左起）、小潔組成的女團「七朵花」，當年在台灣人氣頗高。（圖／小潔微博）

▲陳喬恩（右）與老公Alan（左）即將在馬來西亞的海島補辦婚禮。（圖／陳喬恩IG）

▲趙小僑（左4）與劉亮佐（右4）結婚，陳喬恩、小潔、薇如（左起3人）都是伴娘。（圖／資料照）

▲薇如今年初宣布和老公登記結婚，當時她秀出身分證嗨喊：「展開我的新身分～邱太太。」（圖／賴薇如IG）

▲王宇婕雖然未婚，但有穩定交往13年的圈外人男友，對方是一名會計師。（圖／資料照）

▲仔仔周靂岑（右1）去年傳出過世消息，享年35歲。（圖／陳喬恩IG）

▲趙小僑（右3）的婚禮上七朵花成員團聚，照片中陳喬恩（左起）、小潔、賴薇如、趙小僑、饅頭、仔仔相擁在一起。（圖／趙小僑提供）

女星陳喬恩2022年和小9歲馬來西亞富二代、新銳藝術家Alan（曾偉昌）登記結婚，因為疫情未辦婚禮，今（2）日爆出兩人將在9月下旬，於定情地馬來西亞海島蘭卡威的五星度假村補辦婚禮，好消息曝光讓眾人紛紛高呼恭喜。除了陳喬恩外，目前七朵花中的趙小僑、賴薇如、仔仔、饅頭也全都已婚，但仔仔不幸於去年過世，而王宇婕依舊保持單身，小潔退出演藝圈後則相當低調，感情狀態成謎。曾經紅極一時的喬傑立女團「七朵花」在2004年出道，成員包含趙小僑、陳喬恩、賴薇如、王宇婕、小潔（屈旻潔）、饅頭（邱麒霏）、仔仔（周靂岑），靠著演唱偶像劇歌曲、參與演出走紅，但宇婕、小潔、饅頭相繼在2005年退團，「七朵花」後期以4人組合活動，一直到2009年12月，4名成員合約到期才自動單飛解散，各自往不同領域發展。盤點七朵花7名成員的現況，其中陳喬恩人氣最為火紅，2008年演出偶像劇《命中注定我愛你》，讓陳喬恩在兩岸地位攀升。隨後陳喬恩又憑藉《笑傲江湖》、《獨孤皇后》等古裝進打入中國市場，合作邀約不斷。近期陳喬恩在和中國女星吳謹言合作的電視劇《墨雨雲間》中，飾演惡毒後母，演技再度獲得好評，讓陳喬恩熱度居高不下。2022年就搶先登記結婚的她，如今傳出要補辦婚禮的好消息；據了解，除了邀請七朵花的姊妹外，也會找來好朋友安以軒、夏于喬，一同見證她和老公Alan的甜美愛情。趙小僑作為七朵花的隊長，在2017年嫁給男星劉亮佐，當時她也邀請七朵花的好姊妹陳喬恩、賴薇如及屈旻潔擔任伴娘，幾人都忍不住淚灑現場。而趙小僑除了成為劉子銓的繼母外，2022年7月也生下愛女典典寶寶，家庭生活幸福美滿；升格人母後，趙小僑雖然沒有太多戲劇作品，但仍會上通告、接代言，活躍於演藝圈。39歲的賴薇如過去是七朵花的「財務股長」，團體解散後她轉型當通告藝人，偶爾有戲劇作品推出，但表現不算太亮眼。今年1月賴薇如也分享自己結婚的好消息，她和交往6年的圈外男友邱樂偉登記結婚，也希望在40歲以前拚生第一胎；賴薇如登記結婚時，陳喬恩夫婦、趙小僑、王宇婕等幾個好姊妹也都有在現場見證，讓戶政事務所瞬間星光熠熠。王宇婕雖然加入七朵花沒多久後就退出團體，但至今仍活躍於演藝圈。身為資深女演員蕭瑤的女兒，王宇婕演戲也相當有天賦，近年靠拍8點檔、台劇走紅，雖然至今還沒結婚生子，但王宇婕有交往13年的會計師男友，感情狀態十分穩定。不過王宇婕身體曾出狀況，長過10公分的子宮肌瘤，2016年靠手術切除，連左邊卵巢都一併摘掉，才順利康復。七朵花的仔仔本名周靂岑，她在跟著團體出道沒多久後，就因緋聞而退出七朵花，不過和其他成員都還持續有聯絡，交情也不錯。仔仔淡出演藝圈後結婚生子，但2023年6月卻突然傳出過世消息，享年35歲讓眾人相當錯愕。告別式時昔日成員小潔、陳喬恩老公Alan都有到場送她最後一程。趙小僑則因典典寶寶抓周缺席，陳喬恩也因拍戲無法到場。七朵花老么小潔，本名屈旻潔，雖然和團體活動到最後一刻，但她2009年合約到期後未和喬傑立續約，轉投MTV擔任音樂節目主持人，近年來似乎已退出娛樂圈，僅偶爾和其他七朵花姊妹聚會時有露面，感情狀態神祕。2005年3月退出七朵花的饅頭，本名邱麒霏，她退團後同樣淡出演藝圈，據悉在2007年改投入教職，當起國中體育老師，也早早就結婚生子。2017年趙小僑結婚時，仔仔跟饅頭的兒女也都是婚禮的小花童，可看出姊妹幾人即便各奔東西，也依舊都有聯繫。