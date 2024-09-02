富邦悍將最香主題日！14、15日迎「寵愛天使」　進場送隨機小卡包

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▲在富邦悍將「寵愛天使」主題日進場的球迷朋友，將有機會獲得天使影像小卡神秘包，14日贈送俏皮天使主題、15日贈送甜美天使主題，2個主題各有22款女孩。（圖／富邦悍將提供）

寵愛天使，更寵愛你！，15日更將由Fubon Angels帶來精彩的開球儀式，邀悍將家人們一起共度甜蜜的時光。此外，在2天主題日進場的球迷，將有機會獲得天使影像小卡神秘包。，2個主題各有22款女孩等你來搜集，只要憑內野實體票券或電子票券識別手環即可領取一份、不可代領，每日數量有限、發完為止。！除了有每位女孩的等身立牌等著家人們來拍照留念外，還藏有Angels的甜蜜告白，想知道女孩們想說什麼嗎？來到現場親手打開天使們的小秘密吧！想要和天使們近距離接觸嗎？可別錯過這難得的好機會，主！15日賽前更將由22位Fubon Angels帶來精彩的開球儀式，這次Angels會用什麼方式開球呢？等你進場來捕捉囉！寵愛天使要一直到賽後喔！主題日兩天賽後皆將舉辦Fubon Angels簽名會，每日各有11名Fubon Angels出席活動，只要事先至悍將APP兌換簽名會活動條碼並扣點99點，活動當日至G Store消費最終金額達$4,000(含)以上（需包含女孩商品），即可憑「當日滿額實體發票」及「該場次APP活動條碼」至服務台兌換簽名會參加券一張，數量有限，兌完為止，更多活動詳情請上富邦悍將官方粉絲團查詢。