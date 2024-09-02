挨批年輕、無交通專業！陳世凱「舉3人」駁斥　上任首遇嗆聲

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▲陳世凱接受媒體聯訪途中，有民眾（綠衣者）突然大聲向陳世凱控訴中華郵政派遣勞工的事宜。（圖／記者陳明安攝，2024.09.02）

交通部前部長李孟諺因捲入桃色風波請辭，今（2）日新任交通部長陳世凱接任，但出身幕僚、發言人的他，遭到外界質疑年輕、沒交通專業。陳世凱認為，過去也有交通部長年輕、非交通專業出身，但仰賴交通部整個專業團隊仍有卓越表現，今他接受媒體聯訪時，還首度遇到民眾當面陳抗。因李孟諺請辭，行政院長卓榮泰宣布，新任交通部長人選為政院發言人陳世凱接任，卓表示，過去100天以來，他在行政院工作，與發言人關係最為密切，兩人看過每個現場、主持每場會議，他有很多與媒體、國人報告資料內容，事先準備都是來自發言人及新傳處同仁，凱米颱風後，很多交通設施、現場會勘及前後會議主持等，陳世凱都和他一起參與，因此陳也了解目前所遇到的種種問題，雖然很遺憾李前部長因個人因素無法在團隊，仍在李身上學習到對交通、問題的投入及解決方向。今交通部長交接典禮後，陳世凱接受媒體聯訪，面對外界質疑他年輕、無交通專業背景，陳世凱提到，20、30年前，有45歲上任交通部長的連戰、簡又新，還有大他2歲的葉菊蘭，台灣能夠接受年輕的部長，包含他在內的這4人，3人都不是交通背景出身。陳世凱進一步指出，交通部業務範圍廣大，懂軌道的不一定懂空運；懂空運不一定懂海運；懂海運不一定懂氣象或郵政，作為部會首長，他認為最重要的關鍵能力是溝通、協調與領導能力，歡迎大家多給指教，交通部有6萬1000多名專業人士，相信在他們的帶領、專業指導下可以做更好。陳世凱接受媒體聯訪途中，有民眾突然大聲向陳世凱控訴中華郵政派遣勞工的事宜，對此，陳世凱則回應「我心裡一定有勞工」。