南珉貞自稱台灣人狂嗑小火鍋　被問大陸直言：我連這都要了解嗎？

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▲南珉貞的妹妹南至苑（右）問姊姊，湯底是不是用大陸的醋調味的。（圖／南珉貞 YouTube）

▲南珉貞（左）自稱是台灣人。（圖／南珉貞 YouTube）

▲南珉貞（左）反問妹妹，「難道我連中國都要了解到嗎？」（圖／南珉貞 YouTube）

中華職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels韓籍啦啦隊南珉貞來台灣發展後，經常會在個人YouTube頻道上分享在台灣的日常生活，最新一則影片中她和妹妹南至苑一起去挑戰吃小火鍋，已經相當融入台灣生活的南珉貞，吃到一半還脫口而出：「我是台灣人！」南珉貞的個人頻道《남민정 南珉貞》在昨（1）日更新的新影片中，去吃小火鍋前，她和妹妹說：「今天要去吃我在台灣前五名最喜歡吃的食物！」並解釋了台灣一人一鍋的文化。南珉貞點了起司湯底，妹妹則選擇了麻辣湯底，兩人邊享用邊大讚真的很好吃，南珉貞表示台灣人普遍很注重健康，不會用太多的調味料，所以她很喜歡，妹妹向她提問麻辣湯底是用花椒和大陸的醋來做的嗎？南珉貞回應：「不知道，我是台灣人，不是很清楚！」被妹妹質疑身為台灣人都不用知道這些嗎？南珉貞則答道：「難道我連中國都要了解到嗎？」南珉貞直率的對答讓粉絲們大讚好加分，直呼「表情也太可愛了」、「直球回覆好讚」、「抓住台灣人的心」、「她好直接！」、「立刻被圈粉了」。26歲的南珉貞身為韓國三星獅前啦啦隊員，擁有甜美外表的她被封為「棒球場的朴敏英」，今年三月時正式加盟富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，在台灣粉絲間享有高人氣。