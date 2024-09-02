台北羽球公開賽／4冠王周天成日前傳「咳出血痰」　本人親曝現況

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台灣羽球一哥周天成日前在日本羽球公開賽使用「呼吸阻力訓練器」熱身，疑似因時間較趕，導致呼吸太過急促，在球場出現「左肋骨疼痛」情況，返台檢查後，確認是左肺泡及周圍軟組織受傷，需休息1周。今（2）日他在台北公開賽記者會上表示，自己目前恢復狀況非常好，參賽沒問題。周天成在剛結束的日本公開賽拿下亞軍，世界排名也躍居第9，今年34歲的他過去曾罹患大腸癌，抗癌成功後重返球場，但在8月27日卻傳出「咳出血痰」赴院檢查，確認為左肺泡及周圍軟組織受損，是否參與9月台北公開賽成未知數。周天成過去在台北羽球公開賽4奪男單冠軍，不過去年他不敵同胞好手林俊易，止步男單16強，個人在該賽會上的11連勝終止，3連霸也被斬斷。 本屆原本計畫捲土重來，但在日本賽上身體出現情況，外界很關心他的情況。「恢復狀況非常好，參賽沒問題。」周天成受訪時這樣說道，他表示自己在日本訓練時比較急，氣沒吐完就再吸，對肺部壓力比較大，但現在已一切OK，沒有什麼太大影響。談到再戰台北公開賽，周天成很有體悟的說「能健康參賽已經很好了」，也說自己抱著「每一場都可能是最後一場」的心態出戰，會全力以赴。本屆台北羽球公開賽重返小巨蛋舉辦，周天成很感謝球迷大力支持羽球運動，直言：「 可以在這麼多觀眾面前展現球技何等幸運，我們也要展現好態度打出好比賽。」