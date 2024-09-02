女神夢幻互動！Jennie、秀智感情超好　送咖啡車應援被狂讚好用心

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▲Jennie還貼心寫下加油的布條，令秀智十分感動。（圖／skuukzky IG）

▲Jennie邊留言誇讚秀智漂亮，邊甜喊：「漂亮的秀智姐姐一切都會實現的」秀智也同樣溫馨的回覆她：「Sweet Jennie！」（圖／skuukzky IG）

▲Jennie與秀智上月還被拍到一起出席電影試映會，令許多粉絲相當意外兩人感情比想像中更好。（圖／annyeongitsbie X）

▲Jennie好友圈陣容超豪華，Red Velvet成員Irene、《魷魚遊戲》女演員鄭浩妍也都是她的好閨密。（圖／hoooooyeony IG、-Bush 微博）

南韓女子天團BLACKPINK的成員Jennie號稱「娛樂圈交際王」，無論韓國、歐美，圈內外的好友眾多，即使近來時常遠赴歐美發展，她也不忘與韓國好友們聯繫感情。昨（1）日，Jennie還給正在拍攝新劇《都會實現嗎？》的女星秀智，一口氣送上兩台應援咖啡車，見到好友用心祝福的秀智，連浴袍都來不及換下就火速跑去和咖啡車合影，讓不少粉絲狂讚女神間可愛親密的互動，也忍不住感嘆Jennie的超強好友圈。出演過《當你沉睡時》、《任意依戀》等熱播劇的人氣女演員秀智，憑藉電視劇《安娜》再創事業高峰。近來與金宇彬正在拍攝新劇《都會實現嗎？》的她，收到了來自好友Jennie送的咖啡車應援，貼心的Jennie還在布條上留言寫下：「為美麗的秀智姐姐和《都會實現嗎？》的演員、工作人員們加油！」慰勞劇組，連杯套都換上了秀智的照片，足見相當用心。既感動又驚喜的秀智穿著粉色浴袍就跑去跟咖啡車照相，也立馬拍下認證照，發文感謝Jennie。秀智發出美照後，Jennie也出沒評論區留言，誇讚她漂亮外還甜喊：「漂亮的秀智姐姐一切都會實現的」也加入諧音小巧思，把《都會實現嗎？》韓文片名中的最後兩個發音「지니」改成自己的韓文名稱「제니」，看到可愛妹妹俏皮的回覆，秀智也溫馨喊話：「Sweet Jennie！」兩人即使各自工作繁忙，感情依然十分深厚，上月還被拍到私下相約出席電影試映會，令許多粉絲相當意外女神間感情居然這麼好。社交王Jennie不只只有秀智一位娛樂圈好友，早年還被粉絲拍到過與同世代的長紅女團Red Velvet成員Irene單獨在紐約聚餐，今年年初又被目擊低調現身歌手好友曹承衍的演唱會，連名模申賢智、《魷魚遊戲》女演員鄭浩妍也都是她的好閨密，見到Jennie的超豪華交友圈，粉絲也忍不住喊話，期待Jennie什麼時候可以跟好朋友們「夢幻聯動」一下。