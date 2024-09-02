林佳儀弟弟誤吸乾冰「變植物人躺床20年」　她又揭噩耗：大姊猝逝

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▲林佳儀透露，自己的大姊驟逝，再次體會到人生無常。（圖／林佳儀臉書）

▲林佳儀文章發布12個小時後，突然下架。（圖／林佳儀臉書）

49歲林佳儀1995年踏入樂壇，以一首〈一個人的我依然會微笑〉主打歌紅遍大街小巷，後來嫁給從事服飾業的富商陳建亨，育有2女，她和先生創業後淡出螢光幕，直到2017年才復出上節目，4年後宣布結束16年婚姻。林佳儀有位躺在病床上20年的植物人弟弟，近日她透露大姊突然過世，感概表示：「每個人都有自己的因果...」昨（1）日深夜，林佳儀在臉書發文，透露最近一直在處理家裡的事，「關關都是難關，超感恩一路上一直有貴人相助，一步步的驚心膽顫的解決所有的問題，眼看著應該一切都會變好了，卻又有家人突然的離世...」林佳儀接著說：「人生無常，每個人都有自己的因果，也會有就是用錢都解決不了的難題，家家有本難唸的經，再難也是要走下去的～願大姊一路好走，早日往生極樂淨土！南無阿彌陀佛！」原來她的姊姊近日離開人世，一席話藏著無奈和不捨。2004年11月，林佳儀26歲未婚的弟弟、威肯公關公司企劃人員的林元楨，在一場國民黨的選舉造勢活動上，不小心吸入過多乾冰（二氧化碳），腦部缺氧過久最終成為植物人，而賠償金用盡後，10多年來都是由林佳儀負擔弟弟的醫療照護費用。