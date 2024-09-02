全台悶熱地獄！14縣市高溫特報「紅到發紫」　台北大安區飆38.1度

今（2）日各地又悶又熱，中午時間許多上班族外出用餐宛如在地獄中漫步，甚至乾脆選擇待在冷氣房內叫外送；今天大台北地區的氣溫在中午左右直線飆升，溫度分布圖上一塊「紅到發紫」相當顯眼，台北大安區飆出攝氏38.1度的極端高溫，其它縣市最高溫也普遍來到攝氏36度以上，提醒民眾近期台灣高溫情況相當明顯，務必做好防曬、防中暑準備。
氣象署今天針對包括台北在內的1ˋ縣市發布「高溫資訊」，台北市大安區飆出攝氏38.1度的本日最高溫。
⚠️高溫橙色38燈號：臺北市、新北市
⚠️高溫橙色36燈號：桃園市、新竹縣、彰化縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣
⚠️高溫黃色燈號：基隆市、臺中市、嘉義縣
🟡今天（9/2）各地高溫排行榜（截至12:47）
1、台北市大安區，攝氏38.1度
2、新北市三峽區，攝氏37.8度
3、新北市五股區，攝氏37.8度
4、台北市信義區，攝氏37.6度
5、新北市樹林區，攝氏37.3度
氣象署技正謝佩芸表示，今天各地普遍32到36度，大台北、桃竹地區容易有機會出現攝氏37度以上的高溫，週四前摩羯颱風外圍環流沉降作用將帶來高溫，北台灣要特別留意。今天午後中南部及山區有午後雷雨，尤其嘉義以南有局部較大雨勢。
謝佩芸提醒，明後兩天將是摩羯颱風最接近台灣的時間點，外圍環流將影響台灣天氣，東南部和恆春半島有短暫陣雨，明晚至週五（9/6），東半部、大台北、北海岸都可能有間歇性短暫陣雨出現，中南部降雨較明顯。
我是廣告 請繼續往下閱讀
⚠️高溫橙色38燈號：臺北市、新北市
⚠️高溫橙色36燈號：桃園市、新竹縣、彰化縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣
⚠️高溫黃色燈號：基隆市、臺中市、嘉義縣
🟡今天（9/2）各地高溫排行榜（截至12:47）
1、台北市大安區，攝氏38.1度
2、新北市三峽區，攝氏37.8度
3、新北市五股區，攝氏37.8度
4、台北市信義區，攝氏37.6度
5、新北市樹林區，攝氏37.3度
氣象署技正謝佩芸表示，今天各地普遍32到36度，大台北、桃竹地區容易有機會出現攝氏37度以上的高溫，週四前摩羯颱風外圍環流沉降作用將帶來高溫，北台灣要特別留意。今天午後中南部及山區有午後雷雨，尤其嘉義以南有局部較大雨勢。
謝佩芸提醒，明後兩天將是摩羯颱風最接近台灣的時間點，外圍環流將影響台灣天氣，東南部和恆春半島有短暫陣雨，明晚至週五（9/6），東半部、大台北、北海岸都可能有間歇性短暫陣雨出現，中南部降雨較明顯。