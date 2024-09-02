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才宣布與新北國王續約　林書豪提拍上陣打匹克球！對決名將張德培

記者廖聿偉/綜合報導

▲新北國王當家球星林書豪近期將參與一場名人匹克球表演賽。（圖／NOWnews資料照）
▲新北國王當家球星林書豪近期將參與一場名人匹克球表演賽。（圖／NOWnews資料照）
明星後衛林書豪執行合約中球員選擇權，新賽季將續披TPBL國王戰袍，並簽下一份1+1的合約，續拚新聯盟首座冠軍。而美國媒體也報導，林書豪近期將參與一場名人匹克球表演賽，對手將是網壇傳奇人物張德培。

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本場公益匹克球表演賽由Nextshark和Bay Area Breakers主辦，將於美國時間9月3日下午4點在加州的The HUB Alameda舉行，而活動收益將捐給林書豪公益基金會(Jeremy Lin Foundation)和Pickleball Cares。

▲前網壇明星張德培。（圖／美聯社／達志影像）
▲前網壇明星張德培將在名人匹克球表演賽對決林書豪。（圖／美聯社／達志影像）
林書豪跨界對決名將張德培

林書豪公益基金會主要針對弱勢社區提供教育機會和健康照護，而《Pickleball Cares》則利用匹克球這項運動來支持各種公益事業。

《球王體育賽事inplayZ》熱門賽事討論區也引述美國媒體的報導，林書豪將與匹克球好手Collin Shick搭檔，對陣張德培和Augie Ge。

林書豪生涯曾在NBA征戰9年，場均得到11.6分、2.8個籃板和4.3次助攻。退役後轉戰CBA，近年則在台灣職籃發展。

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