才宣布與新北國王續約　林書豪提拍上陣打匹克球！對決名將張德培

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▲前網壇明星張德培將在名人匹克球表演賽對決林書豪。（圖／美聯社／達志影像）

明星後衛林書豪執行合約中球員選擇權，新賽季將續披TPBL國王戰袍，並簽下一份1+1的合約，續拚新聯盟首座冠軍。而本場公益匹克球表演賽由Nextshark和Bay Area Breakers主辦，將於美國時間9月3日下午4點在加州的The HUB Alameda舉行，而活動收益將捐給林書豪公益基金會(Jeremy Lin Foundation)和Pickleball Cares。林書豪公益基金會主要針對弱勢社區提供教育機會和健康照護，而《Pickleball Cares》則利用匹克球這項運動來支持各種公益事業。《球王體育賽事inplayZ》熱門賽事討論區也引述美國媒體的報導，