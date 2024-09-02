柯文哲今年才知京華城容積率840%？「3年前影片＋1金句」挖出打臉

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▲▼苗博雅在質詢會上，秀出清楚的京華城容積獎勵與條件圖表，讓網友們現在看來，質疑柯文哲怎麼可能會不知情？（圖／翻攝自苗博雅YouTube頻道）

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，今（2）日凌晨獲無保請回，北市前副市長彭振聲則遭收押。柯文哲獲釋後強調，他對於京華城容積率暴增到840%毫不知情，直到今年3、4月媒體炒作才知，就有網友挖出3年前苗博雅質詢影片，當時苗博雅在柯文哲面前秀出一張「京華城容積獎勵與條件」圖表，清楚說明細節，打臉如今柯文哲的說法，還有鄉民想起柯文哲金句「貪污來自縱容長官不可能不知情」，再度引起一陣熱議。柯文哲凌晨獲無保請回，他重獲自由後對著鏡頭強調，自己對京華城容積率暴增到840%毫不知情，因為身為市長不應當去過問與干預個案，是直到今年3、4月媒體炒作才知此事。對此，有網友挖出3年前影片，當時苗博雅質詢柯文哲，且以往沒有案子是三個獎勵全拿，這根本就是量身訂做，「未來有誰可以比照京華城？」苗博雅在質詢會上，秀出清楚的京華城容積獎勵與條件圖表，表示，「容積是公共財喔，我們把市民公共財997坪樓地板送給財團，一定要有法律依據吧？」當時柯文哲雖稱不清楚細節，但苗博雅已在質詢中清楚說明，因此讓網友們現在看來，質疑柯文哲怎麼可能會不知情？不只如此，也有PTT鄉民翻出柯文哲昔日金句，如今老闆雖已順利回家，但總經理卻因為涉嫌貪污被收押，「在這狀況下，雖然是無罪推定啦，但老闆自己到底有沒有問題呀？」不少網友見狀熱議，「柯文哲拿來罵人可以，但自己不知道」、「照你的邏輯就是一旦有人貪污，總統先抓去關？」、「柯文哲講過什麼他自己也不知道」、「貪污還會跟長官報告？尤其長官是個怪咖」。