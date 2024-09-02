名家論壇》朱駿／柯文哲的起落　堪為政壇炯鑒

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柯文哲2014年從政，信誓旦旦，要改變台灣的政治文化，主張「台灣不能再被這些政客掏空，台灣應該要由清廉、勤政、愛民、愛鄉土的政府帶領」。豈料如今落到因錢財不清被逮捕聲請羈押禁見，9月1日晚間固然無保請回，但尚未塵埃落定，還有得折騰。十年間，迅速崛起，也快速重跌，令人不勝唏噓。回顧柯的十年政治生涯，明明自以為IQ頗高，睥睨世人，幕後算計頗深，幕前卻要假裝白目直率，沒有城府；明明滿口虛言假話，卻要矯情裝作很誠實，一再扯謊，游移狡辯；明明貪財好貨愛享樂，卻標榜清廉自持，勤儉奉公。任何人都禁不住時間的磨與熬，總有一天會露出真面目皮相的。其實，台灣的政治文化最大的問題就是虛偽欺騙，台灣政治人物皆信奉康德的政治是高級的騙術，但沒有康德的素質，比比皆是，不分藍綠白。柯文哲只是一個普遍情況下的一個具體案例罷了，這個普遍情況就是，台灣政治圈以騙為能事，一時之間能騙住群眾者必自鳴得意，沾沾自喜，也將食髓知味，越騙越起勁，行騙的道路上就越陷越深，終至陷溺不可自拔，縱僥倖不身敗，名多裂壞。這種政治文化中，受傷最重被剝削被玩弄最深的是無辜的老百姓，因為原本可用於有益民生的戰略資源必將有相當一部分被虛擲浪費或轉入私囊。柯文哲曾說：「政治不難 只是找回良心而已。」此話曾經不知打動了多少人心。政壇十年，創造了許多台灣政壇的新紀錄，舌燦蓮花，譸張為幻，最後被頻頻揭露出令人咋舌的貪欲，自打嘴巴，雙重人格曝露無遺，難道這就是他想改成的政治文化與所謂新政治的核心內涵？如今似乎證明了柯對「良心」的定義與一般經驗法則認知的內涵大不同。針對台灣政治文化大弊病，如果要改變政治文化，首先要踐行誠實，說實話，才有機會做實事，柯文哲的行為似乎恰恰站在對立面！？柯以白目表演誠實的假象，欺騙了多少純潔的年輕人，糟蹋了他們寄望社會向好發展的理想與熱情，甚至有中老年人，也中計墮其彀中。2024大選獲得369萬票，一鳴驚人，如今有多少人回首前塵，痛心後悔，自責愚蠢？大選之後，柯文哲多案併發纏身，台智光、北士科、京華城超常規容積獎勵、政治獻金申報不實等案接連被抖露爆發，又被踢爆第一魚果市場改建和南港轉運站BOT案，都有圖利財團的嫌疑。如今京華城與政治獻金兩案已進入到司法偵辦程序，其它案件猶待點火，必會燒起，絕無僥倖。柯與愛妻是否悔不當初？京華城案歷經4個多小時搜索，柯文哲被帶走時在家門口表示，「今天是台灣歷史第一次，主要在野黨主席的個人住家和中央黨部被搜索」，「我坦蕩蕩」，他要請執政當局說清楚，有什麼證據和合理的理由搜索？有何證據要做這些動作？事到如今，竟然有臉搬出「台灣歷史第一次」的說詞，難道「主要在野黨主席」就有司法豁免權？這好像是向川普學的套路，不過，人家當過總統啊！還好意思大言不慚「我坦蕩蕩」，應曉薇在進到北檢的門口不是還說「身正不怕影子邪」嗎？這種說詞其實是所有被檢方帶走之政治人物必先喊冤的老招，看不到一丁點兒新政治文化的氣象！如果他日真確定清白無罪，柯當然會谷底翻身，再度活龍一條，一飛沖天，何必爭此一時的口舌之快？有用嗎？若是真有貪瀆，被起訴判刑，「我坦蕩蕩」只會證明自己更加無恥，令自身更加難堪罷了。讀書太少，不知道「尚口乃窮」，豈可「以言求免」的道理。柯文哲到今天還沒覺悟，自己就是敗在一張爛嘴？！嘴裏吹出的調子本是要迷惑大眾的，豈料最終誤導了自己，不知天高地厚與東南西北，大眾卻日日逐步清醒，穿看其伎倆。白營小草難道不會覺得奇怪？柯文哲已購置了4300萬的房子，陳佩琪又去看1.2億的豪宅，柯還說買得起，錢從那裏來？9月1日稍早，柯美蘭在臉書貼文寫到，「民主已死，柯文哲只是第一個犧牲的烈士，之後會有千千萬萬個柯文哲，為了民主、為了反貪腐，進入民進黨的黑牢之中。」古人就說過有一種人是「色取仁而行違，居之不疑」，難道今日沒有嗎？天下有這等手握來源不明之大把鈔票的反貪腐烈士嗎？這倒是足稱「第一」，人還活著，稱烈士不怕不吉利嗎？民眾黨前立委賴香伶8月30日在臉書表示，她所感受到的就是「清算與威嚇」，雖然她對於近期紛擾也有疑惑，但也相信「政治不難，找回良心而已」，這句話柯文哲應該沒有忘記。賴香伶的這段話無非是以「清算與威嚇」的用詞聲援柯文哲，但實際上是以「政治不難，找回良心而已」，敲打柯文哲。蔡壁如在8月13日早有質疑，柯文哲是不是忘記了想要改變政治文化的初心，想要問問柯，「要感動人民的心還在不在」？蔡、賴兩人不約而同的質疑，應該就是對柯文哲「嘴上」之從政初心最好的道德判決吧！就是從來只在嘴上，未上心頭吧！？古有明訓，「不誠無物」。政治不難，只須要說實話，做實事而已，不是找回良心。實話與實事是禁得起外在於個人之客觀證據檢驗的；人心隔肚皮，知人知面不知心，「良心」是隱藏於個人內在主觀世界的神祕之物，無法客觀檢驗，因此會存在隱藏高度欺騙性的風險。良心只能做為自我慎獨惕勵的要求，不能做為需要禁得起客觀檢驗的政治實效的基礎或標準。事實證明，標榜良心就是欺騙！台灣人民以後要多加小心。●作者：朱駿／時事評論人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com