提倡「大人生活學」　規劃有儀式感的吃早餐

▲講師鄭嘉謙讓與會者體驗好好吃早餐的幸福感(圖／歡迎共學中心提供2024.9.2)

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台中市西區「歡迎共學中心」為提倡生活品質與家庭和諧，定期舉辦「大人生活學」體驗式講座活動，此次以「好好吃早餐，主婦、煮夫日常生活提案」，以早餐是一天的開始，如何規劃有儀式感又營養的家人早餐，如何採買與保存蔬果以及如果利用簡單的食材來製作有品質有營養均衡的家人早餐，活動中，歡迎共學中心也為與會者準備一份營養早餐。歡迎共學中心創辦人林慧君表示，早餐不僅是一天中的第一餐，也是對健康與精神狀態有著重要影響的關鍵一餐，早餐為我們提供了一天所需的能量和營養，幫助人們保持清醒和集中注意力，同時也有助於控制體重和促進新陳代謝。許多上班族和學生因為早晨匆忙，經常選擇不吃早餐或隨便吃一點便出門，然而，這種習慣可能對身體帶來負面影響。研究表明，不吃早餐的人更容易感到疲倦和注意力不集中，並且更傾向於在午餐或晚餐時暴飲暴食，從而增加體重的風險。大人生活學「好好吃早餐」講座，特別邀請社區創業學院合辦，強調體驗式的互動參與，除了由講師講解早餐的食材挑選、製作與蔬果保鮮，還準備家庭、親子、上班族的各種早餐製作與示範，來如何營造家庭早餐的儀式感，也為與會者都準備一份餐點體驗，好好吃早餐的幸福感。來自東勢的有機農作「東勢那座山」果農李和原老師，也特別分享如何挑選優質的水果，尤其是如何判別有機農作與友善農作，及挑選有產銷履歷的蔬果，讓吃能更安全更健康。講座由生活實踐家老師鄭嘉謙，在活動中示範早餐餐點的製作及增進家人情感的用餐儀式，他強調，早餐不應該是急急忙忙的一餐，也不應該是裹個塑膠袋的蛋餅、包子，而應該是一場有朝氣儀式感的早餐，而且不需要多少時間，對於那些早上時間有限的人，簡單而健康的選擇也並非難事，提前準備一些簡單的早餐，如燕麥片加果醬或綜合蔬菜烘蛋，搭配水果和堅果，可以在忙碌的早晨為身體提供所需的營養。鄭嘉謙也表示，早餐應包括均衡的營養，如全穀類、蛋白質、水果和蔬菜，例如，一份由全麥吐司、煎蛋、少量堅果和新鮮水果組成的早餐，不僅美味可口，還能提供豐富的纖維和蛋白質，幫助穩定血糖水平並持續提供能量。參與講座的媽媽蔡秀娟表示，之前早餐總是隨隨便便、匆匆忙忙的，參加「大人學」的吃早餐講座，才知道對的食物食材，對於我們一天的活力與專注力是很重要的事。歡迎共學中心創辦人林慧君表示，「大人生活學」的目的在提倡家庭的食衣住行育樂活動中，如何營造有品質的生活儀式感，這種儀式感能增加家庭生活互動與家人關係情感，這也是現代忙碌家庭所欠缺的，她也強調，未來歡迎共學中心也將與各社區發展協會合作，提供場地、師資及實務性的社區共學課程，打造適合年輕人與銀髮族多元學習內容的社區學堂。