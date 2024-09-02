全家神操作！開賣3款《蠟筆小新》美食萌炸了　小白鹽味飯糰23元

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「今天吃蛋包飯喔」89元、「秘傳醬汁日式炒麵」99元。（圖／業者提供）

▲小白鹽味飯糰售價23元。（圖／業者提供）

▲萊爾富致敬國軍，9月1日至9月7日推出軍人節系列優惠活動。（圖／業者提供）

大人小孩都愛的日本卡通《蠟筆小新》，又有超可愛的聯名商品登場！全家便利商店繼推出蠟筆小新餐盒後，，保證小孩食慾大開乖乖吃飯。全家便利商店 9月4日起再與《蠟筆小新》合作，在門市重現卡通中出現過的3款美食！首推小新最愛吃的「今天吃蛋包飯喔」，滑嫩蛋皮搭配番茄炒飯，售價89元。還有春日部防衛隊守護的秘傳醬汁，以此發想製作「秘傳醬汁日式炒麵」，日式炒麵加上日本Kewpie美乃滋，呈現道地的日式風味，售價99元。最後則是超萌的「小白鹽味飯糰」，使用日本品種牛奶皇后米優化與日本藻鹽，萊爾富迎接9月3日軍人節，即日起至9月7日推出軍人節優惠，；光泉植物蛋白穀奶堅果風味第2件5元，換算下來5.6折也是直逼半價；立頓茶歐蕾第2件10元，約是6.4折。