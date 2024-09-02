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全家神操作！開賣3款《蠟筆小新》美食萌炸了　小白鹽味飯糰23元

記者黃韻文／綜合報導

▲全家便利商店開賣3款《蠟筆小新》美食，包括蛋包飯、日式炒麵，還有小白鹽味飯糰，售價23元。（圖／業者提供）
▲全家便利商店開賣3款《蠟筆小新》美食，包括蛋包飯、日式炒麵，還有小白鹽味飯糰，售價23元。（圖／業者提供）
大人小孩都愛的日本卡通《蠟筆小新》，又有超可愛的聯名商品登場！全家便利商店繼推出蠟筆小新餐盒後，9月4日再開賣3款小新最愛的美食，包括蛋包飯、日式炒麵，還有萌翻天的小白鹽味飯糰，保證小孩食慾大開乖乖吃飯。

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全家便利商店 9月4日起再與《蠟筆小新》合作，在門市重現卡通中出現過的3款美食！首推小新最愛吃的「今天吃蛋包飯喔」，滑嫩蛋皮搭配番茄炒飯，售價89元。還有春日部防衛隊守護的秘傳醬汁，以此發想製作「秘傳醬汁日式炒麵」，日式炒麵加上日本Kewpie美乃滋，呈現道地的日式風味，售價99元。

▲「今天吃蛋包飯喔」89元、「秘傳醬汁日式炒麵」99元。（圖／業者提供）
▲「今天吃蛋包飯喔」89元、「秘傳醬汁日式炒麵」99元。（圖／業者提供）
最後則是超萌的「小白鹽味飯糰」，使用日本品種牛奶皇后米優化與日本藻鹽，做出小新最愛吃的鹽味飯糰，可以單吃、或是搭配其他菜色，售價23元。

▲小白鹽味飯糰售價23元。（圖／業者提供）
▲小白鹽味飯糰售價23元。（圖／業者提供）
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▲萊爾富致敬國軍，9月1日至9月7日推出軍人節系列優惠活動。（圖／業者提供）
▲萊爾富致敬國軍，9月1日至9月7日推出軍人節系列優惠活動。（圖／業者提供）

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