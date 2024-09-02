名家論壇》泰華眼裡的泰國／為什麼泰國人不輕易用髒話？

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這幾年來，我觀察到泰國人和外國人在 X（原 Twitter）或臉書上的爭論，發現泰國人非常擅長吵架。我認為無論是哪個國家的人，若要在罵人方面和泰國人相比，確實很難勝過他們。然而，若是比狠勁、兇狠程度或聲音大小，各國的人應該都能各有千秋。我認為，如果是英語系國家的人，大家大概都知道常用的那幾個罵人詞彙；而日語的罵人方式，有時候甚至會讓你懷疑「你是在罵我嗎？」但如果要論及罵人的力度，台語應該是最具感覺的。我覺得，在髒話方面，台語和泰語不相上下。簡單來說，台語裡能想到的髒話，泰文裡幾乎都有對應的詞彙，而泰文有的，台語也有。除了比兇、比髒話、比爽快，泰國人在罵人時也非常有創意。我個人認為，泰國人罵人的創意真的是無與倫比。那麼，究竟有多麼創意呢？在進入幾個具體例子之前，我想先分享一下為什麼泰國人罵人時會這麼有創意。其實，這背後還牽涉到一些罵人的習慣和文化。其實，泰國人在罵人的時候，很多時候並不想讓對方立即察覺。對他們來說，如果被罵的人回到家後才發現自己被罵了，這會讓泰國人感到非常得意。畢竟，罵人的目的是讓對方感受到羞辱，但如果對方完全沒意識到自己已經被罵了，這對泰國人來說可能更有趣。泰國人通常只有在非常憤怒時才會使用髒話。所以，不要以為學幾句髒話就能輕易應對。我個人經常裝作聽不懂泰文，根據我的經驗，我幾乎沒遇過泰國人直接用髒話罵外國人。或許這種情況存在，但我沒碰到過。反而是那些不帶髒話的侮辱，更常聽到。為什麼泰國人不輕易用髒話？我認為，泰文的髒話如果不是在朋友之間開玩笑時使用，一旦用來罵人，通常意味著已經準備動手了。當雙方都開始使用髒話時，打起來的可能性就會很高。因此，除非情勢非常緊張，否則泰國人不會隨便罵髒話。所以，對於那些想學泰語髒話的人，我想說你們的使用機會其實非常有限，除非是在看劇時。而劇中的髒話通常只是初級的。泰國的髒話分為很多等級，電視劇裡的只是基本款，YouTube 上的內容可能屬於第二級，有些更激烈的內容可能會更進一步。在日常生活中，髒話的使用程度還取決於雙方的關係。如果是很好的朋友，尤其是男性朋友之間，髒話可能會更直接。另外，學會髒話後不要亂用。我發現台灣人常常會在講話時搭配一些髒話，這樣可以更有表達力度，或者作為感嘆詞來用。英語系的人似乎也有這種習慣，所以很多人認為泰文裡也是如此。雖然在劇裡經常聽到，或在日常生活中也常聽到泰國人使用髒話，但正如我所說，平常泰國人其實不太使用髒話。泰國人彼此之間使用髒話是因為他們了解彼此的關係到什麼程度，並且知道在什麼場合可以使用到什麼程度。泰國是一個有輩分文化的國家，對年紀較大或地位較高的人通常不會使用髒話。但實際情況並非如此絕對，還是有些人會對長輩使用髒話，但這就要看具體的情況、關係和場合，並不見得完全不能用。要理解為什麼泰國人很會吵架，我們首先需要了解背後的文化。髒話在各個國家都有，不同國家的使用方式和程度也有所不同。泰國的髒話概念正如我之前所提到的那樣。了解這些基本概念後，我們還可以進一步探討其他方面的罵人方式及其文化背景。