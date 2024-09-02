U18亞青／日本隊劍指第6冠！5局提前19：0擊敗香港　展現強者霸氣

U18亞洲青棒錦標賽在今（2）日開打，天母棒球場首戰原先將由巴基斯坦交手泰國，但由於「烏龍」訊息，導致巴基斯坦抵台人數不足，以0：7沒收比賽。接著在下午開打的日本、香港戰，日本隊派出來自広陵的先發投手髙尾響，合力和2名牛棚一路壓制香港打線，而甲子園全明星打線也持續敲安，首局就猛灌進7分，最終以19：0擊敗香港，提前在5局結束比賽。
甲子園全明星 強投豪打輾壓
日本首局就搶下滿壘、無人出局，石塚裕惺敲出三壘側滾地球，雖然在一壘前遭到刺殺，但三壘跑者回到本壘得分，日本先馳得點。
徳丸快晴、花田悠月接著敲出帶有打點的安打，再加上香港投手暴投失誤，以及高中敲出64轟的早稻田實業重砲宇野真仁朗，也補上1支帶有2分打點的中右外野深遠安打，首局打完日本取得7：0領先。
打線持續猛攻 提前結束比賽
2局下，日本持續猛攻，石塚裕惺敲出左外野深遠安打，一路跑上三壘，並為球隊再添2分，而徳丸快晴也送出高飛犧牲打，後續香港外野手發生漏接失誤，日本趁勢跑回分數，該局結束，日本11：0香港。
香港打線前3局都沒能敲出安打，而日本在3局下靠著安打串連，攻下3分，取得14：0領先。最終，香港在5局上沒有攻下分數，比賽依照規則，在五局相差10分以上時提前結束，日本首戰就以19：0輕取香港。
個人表現部分，甲子園豪強大阪桐蔭的明星選手徳丸快晴，單場3打數敲出3安打，貢獻4分打點；擔任第四棒的石塚裕惺也繳出3安猛打賞，攻下4分打點，展現核心棒次的實力。
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日本首局就搶下滿壘、無人出局，石塚裕惺敲出三壘側滾地球，雖然在一壘前遭到刺殺，但三壘跑者回到本壘得分，日本先馳得點。
徳丸快晴、花田悠月接著敲出帶有打點的安打，再加上香港投手暴投失誤，以及高中敲出64轟的早稻田實業重砲宇野真仁朗，也補上1支帶有2分打點的中右外野深遠安打，首局打完日本取得7：0領先。
打線持續猛攻 提前結束比賽
2局下，日本持續猛攻，石塚裕惺敲出左外野深遠安打，一路跑上三壘，並為球隊再添2分，而徳丸快晴也送出高飛犧牲打，後續香港外野手發生漏接失誤，日本趁勢跑回分數，該局結束，日本11：0香港。
香港打線前3局都沒能敲出安打，而日本在3局下靠著安打串連，攻下3分，取得14：0領先。最終，香港在5局上沒有攻下分數，比賽依照規則，在五局相差10分以上時提前結束，日本首戰就以19：0輕取香港。
個人表現部分，甲子園豪強大阪桐蔭的明星選手徳丸快晴，單場3打數敲出3安打，貢獻4分打點；擔任第四棒的石塚裕惺也繳出3安猛打賞，攻下4分打點，展現核心棒次的實力。