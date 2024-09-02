U18亞青／日本隊劍指第6冠！5局提前19：0擊敗香港　展現強者霸氣

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▲U18亞青賽首戰，日本出戰香港，先發髙尾響主投2局，沒有失分，只投出1次保送，並飆出4次三振。（圖／賽會提供）

U18亞洲青棒錦標賽在今（2）日開打，天母棒球場首戰原先將由巴基斯坦交手泰國，但由於「烏龍」訊息，導致巴基斯坦抵台人數不足，以0：7沒收比賽。接著在下午開打的日本、香港戰，日本首局就搶下滿壘、無人出局，石塚裕惺敲出三壘側滾地球，雖然在一壘前遭到刺殺，但三壘跑者回到本壘得分，日本先馳得點。2局下，日本持續猛攻，香港打線前3局都沒能敲出安打，而日本在3局下靠著安打串連，攻下3分，取得14：0領先。個人表現部分，