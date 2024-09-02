最強外掛安芝儇喊心疼！吳念庭遭強勁球擊中臉部「骨裂」急動刀

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▲安芝儇在IG上喊話，希望吳念庭早日康復，而他本人也發出動態，表示自己一切安好。（圖／IG wlgus2qh、nienting_wu）

任職於台鋼雄鷹的球星吳念庭，日前於在球場上不慎被對手的強勁滾地球擊中臉部，讓他當場倒地不起，後續被擔架抬出球場送醫，被診斷出骨裂，必須開刀處理，讓大批粉絲相當心疼，而同隊的啦啦隊女神安芝儇也不忍在社群上發出動態，替吳念庭發聲。台鋼雄鷹8月31日作為客場，於桃園棒球場與樂天桃猿交手，沒想到台鋼的吳念庭於8局下半守備時，不慎被對手以不規則彈跳球擊中臉部，讓他當場痛苦倒地、血流不止，賽後總教練洪一中透露，吳念庭被打到眉間、鼻梁附近，除了骨裂以外，還有些微腦震盪，目前已經安排好手術，讓不少粉絲十分憂心。而號稱「最強外掛」的啦啦隊女神安芝儇也在IG上心疼發出限時動態，替自家球員發聲：「希望總是笑臉迎人的念庭，可以早日康復！」還放出與吳念庭的同框合照，和雙手合十的貼圖，讓粉絲相當感動。而吳念庭本人也對外聲明，表示希望網友們不要抨擊打傷自己的球員：「傷勢狀況目前都還好，賽場上難免會發生突然狀況，希望球迷們不要去針對其他球員。」事後更發出自己躺在病床上的照片，希望粉絲不要過於擔心。值得一提的是，其實在去年12月的中職選秀順位抽籤中，當時台鋼雄鷹派出安芝儇代表負責，沒想到安芝儇在6分之1的機率中，竟抽到2號，讓台鋼雄鷹獲得2024年選秀會第2輪第2順位指名，最終台鋼如願以償簽下吳念庭，也奠定兩人之間的奇妙緣份。