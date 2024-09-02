《聽海湧》5大名場面！連俞涵遭射殺緊抱孩子　唇語道謝劇迷哭爆

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▲施名帥不只被送去開鑿山洞，被發現有洩密通敵嫌疑後，被揍暈綁在木桿上移動。（圖／公視）

▲黃冠智與吳翰林道別後，企圖維持慣有的從容感走上絞刑台。（圖／公視）

臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》由公視出品，最終集播出後被許多人點名將橫掃明年金鐘獎，觀眾也盤點《聽海湧》最後一集的幾乎可列為教科書的5大名場面，劇迷紛紛表示觀賞《聽海湧》最終回時直接哭爆：「淚如海湧！」更嚴重的是隔天想起劇情依然會眼眶泛淚。更有許多人讚嘆於吳翰林、黃冠智和朱宥丞3位演員的表演力道以及為這齣劇所下的努力，如同連俞涵所說的，「這齣戲真的很臺灣、很美麗，一起去看看我們沒翻閱過的歷史，一起認識我們是誰。」《聽海湧》最終回就有5個令人心碎的名場面，第一個名場面是吳翰林和連俞涵這對戰俘營中互為敵人的無言知己，最終仍得面臨生死之別，最殘忍的是吳翰林必須將她推入壕溝，並拿槍掃射這些無行軍能力的戰俘們，連俞涵倒溝裡緊抱著孩子，用唇語對吳翰林說「多謝」的畫面直戳觀眾們的淚點。第2個名場面則是施名帥被當作山豬懸吊在木桿上，施名帥表示整個過程拍了5天，「抽筋跟發麻是日常。」更打趣說「甚至綁到開始愛上柱狀物，看到竿子和柱子都會不自覺的環抱它，準備好要被綁了。」他透露因為拍攝過程要演完全昏迷的狀態，「雖然過程中有製片組、場務組加上美術組合力組成『神轎組』完全照顧我，但心裡還是有許多忐忑，每次被放下來都有敲到頭咬到舌頭的風險。不敢說其實我怕得要死，因為被綁著，有個萬一也沒有能力自保。」幸好最後平安拍完。黃冠智走上絞刑台前的畫面更是不能不提，黃冠智在受刑前特地回頭告訴吳翰林：「回去臺灣，好好過生活。」絕對是本集第三個名場面。黃冠智展現身為「大哥」的霸氣與溫柔，又再度挑動觀眾淚腺，吳翰林回想這場戲也心痛不已，「我們私下為了準備《聽海湧》劇本一起工作很長的時間，在現場看到黃冠智離開我的瞬間，就像是看見一個很信任、很愛、很親近的哥哥離開自己。」黃冠智則說導演孫介珩當時要求他越堅強越好，可是他當下很難做到：「當我一轉身回頭要走上刑台，每一步都很沉重，眼淚一直流下來，第一次感受到離死亡這麼近！」《聽海湧》最後一場法庭戲可說是全劇壓軸戲，是本集的第4個名場面，編劇蔡雨氛和導演孫介珩透過劇本台詞、戲劇張力和鏡頭語言，加上演員功力，將漫長的審判過程揉合成半小時的戲份，其中包含法庭上各勢力對於戰爭與國族等議題的激烈辯證，日軍、澳洲盟軍檢察官和日本律師團，加上中華民國領事以及國際法庭法官都各有立場，各方唇槍舌戰，對比臺籍戰俘監視員黃冠智的沉默無語和淚水，讓劇迷們忍不住屏息觀賞，直呼：「看到差點停止呼吸！」而成為「流量密碼」的朱宥丞，「小弟」新海木德的身影再度出現時，大家就立刻陷入悲傷不捨的心情中，劇中更揭開最大「彩蛋」，也就是三兄弟的真實關係，原來他們在前往北婆羅洲的軍艦上，被長官要求取日本姓氏，這三位來自高雄的好朋友，想起家旁邊就是一片蔚藍大海，決定一起用「新海」作為姓氏，彷彿成為一家人，只是對比最後結局，三人幸福打鬧的畫面讓人更感心酸，也成為該集的第5個名場面。