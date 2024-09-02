無薪假4459人、月減158人　勞動部：製造業趨穩定、花蓮待觀察

我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部今（2）日公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數減少為4459人，勞動部表示，整體家數微增、人數減少，製造業景氣明顯復甦，花蓮則因0403地震家數及人數微增，需持續觀察。根據勞動部公布最新減班休息統計，因景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計275家、實施人數4459人，與上期8/16實施家數268家、實施人數4617人相比，這次家數增加7家、人數減少158人。此次實施無薪假家數最多行業別為金屬機電工業2653人，其次是資訊電子工業660人，第3名是住宿及餐飲業388人。勞動部表示，與上期相比，這期家數微增，人數卻減少，製造業部分較為和緩、穩定。上次金屬機電工業有2家廠商各新增100人實施減班休息，實施3個月，目前還在持續中，也觀察到其他業者有增、有減。此外，勞動部指出，目前有受影響的是震災後的花蓮地區，住宿、餐飲、批發、零售、觀光、遊覽車、飯店等持續受影響，尚未完全恢復，需持續觀察。目前有57家、人數579人，對比上期56家、560人放無薪假，家數及人數都有微增，暑假過後再觀察是否改善，或是需要時間恢復，並提供必要協助。