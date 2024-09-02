38歲男瘦8公斤以為健身有成！健檢結束出事了　醫：癌症已第三期

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▲觀察臨床大腸內視鏡受檢者，平均每10人就有7人有「腸息肉」問題，想預防大腸癌危險因子，飲食菜單相當重要。（圖／聯安預防醫學機構提供）

▲想預防大腸癌纏身，平時要避免經常性的大魚大肉，加工食品、高溫油炸類、菸酒等飲食。（圖／聯安預防醫學機構提供）

▲聯安預防醫學機構總院長、肝膽腸胃科醫師鄭乃源強調，大腸癌早期無任何症狀，因此定期篩檢對於預防腸癌有很大的影響。（圖／記者張志浩攝）

大腸癌在台灣的盛行率越來越高，一名38歲的科技新貴黃先生，近半年來積極運動健身，體重減輕8公斤，，這時他才驚覺自己其實有出現「排便習慣改變」，但僅以為是痔瘡導致的血便，醫師提醒，大腸癌早期無任何症狀，因此定期篩檢對於預防腸癌有很大的影響。據衛福部最新癌症登記資料統計，，大腸癌更連續16年位列國人癌症發生率前兩名，聯安預防醫學機構統計103年至112年，將近9萬筆大腸內視鏡受檢者發現，平均每10人就有7人有「腸息肉」的問題。聯安預防醫學機構總院長、肝膽腸胃科醫師鄭乃源說明，息肉可分為「增生型」、「發炎型」、「腺瘤型」，其中如果民眾想降低「易癌化息肉」生長的風險，建議掌握4個「腸保健康」的大原則：每日水份攝取至少2000至3000C.C、養成定時排便習慣、多吃原型食物，白肉取代紅肉、主食優先挑選含纖維量較高的全穀雜糧、蔬菜每日至少2至3碗、水果每日3至4個拳頭、避免超級加工食品。肥胖者罹患大腸癌風險較一般人高出1至2倍，近四成的大腸癌可歸因為缺乏運動，建議每週進行5天、每天30分鐘、心跳達110下以上有氧運動，幫助預防肥胖和降低大腸癌風險。據國外多項研究顯示，益生菌能改善腸道菌群平衡，還能有效提升腸道的免疫功能，進而有助於預防和治療大腸癌。透過日常補充益生菌，可以為腸道建立一道健康屏障，遠離疾病威脅。大腸癌有年輕化的趨勢，建議30歲起，就要規劃一次完整的大腸鏡檢查，並依檢查結果，安排每2至3年進行定期檢測，衛福部資料顯示，定期接受篩檢，可減少29晚期大腸癌發生率，及有效降低35大腸癌死亡率。鄭乃源指出，分析10年間「有腺瘤型息肉患者」的生活型態，；提醒民眾，加工肉類攝取過多、蔬果攝取不足、久坐不動、肥胖、抽菸和過量飲酒，都會增加大腸癌風險。此外，聯安預防醫學機構也發現，「隨著年紀增長，腺瘤型腸息肉檢出率隨之提高」，但值得注意的是，根據衛福部110年資料顯示，大腸癌中位數為67歲，而聯安預防醫學機構110年篩檢出的大腸癌中位數則為44歲，，甚至剛滿30歲的8年級生，無家族病史也罹患。鄭乃源指出，「定期篩檢大腸鏡」、「及時切除腺瘤型息肉」，能讓5年內腺瘤型息肉再發生率降低超過60%，甚至腸癌期別發現的期數也大幅進步；鄭乃源也強調，台灣做腸鏡是全世界第二便宜的，僅次於南韓，且目前醫療體系已有「無痛腸鏡」的服務，建議腸鏡能提早進行，30歲就可以安排第一次檢查，「只要做過腸鏡，這輩子大腸癌風險就能降低。」