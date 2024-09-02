壯壯一張背面照殺傷力太大　破萬球迷張嘴「根本圓規畫出來的」

潘瑋柏4歲女兒首度曝光！一家3口遊迪士尼被拍　互動超溫馨

記者許芷芸／綜合報導

▲藝人潘瑋柏（右）和「最美空姐」宣云（Luna）（左）2020結婚，2人育有1女，婚後生活十分低調。近期中國網友在上海迪士尼目擊一家3口出遊畫面，4歲女兒也首度曝光。（圖／宣云小紅書）
▲藝人潘瑋柏（右）和「最美空姐」宣云（Luna）（左）2020結婚，2人育有1女，婚後生活十分低調。近期中國網友在上海迪士尼目擊一家3口出遊畫面，4歲女兒也首度曝光。（圖／宣云小紅書）
藝人潘瑋柏和「中國最美空姐」宣云（宣雲）2020結婚至今一路低調，日前傳出夫妻倆低調升格當爸，目前已育有1女，不過傳聞中的女兒始終未曾露面。近日有網友目擊夫妻倆帶著4歲女兒到上海迪士尼出遊，一家3口同框畫面也首度曝光，引發熱議。

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一家3口遊迪士尼　溫馨互動曝光

從中國網友「攝影劉大錘」今（2）日在微博上釋出影片中可見，當時天色昏暗飄著細雨，一行人步出迪士尼樂園，潘瑋柏穿著黑色帽T戴上口罩，打扮非常低調，率先走到車旁等待。而老婆宣云則身穿粉色上衣搭配深色褲子，手上撐著傘，不時將傘靠向嬰兒車，深怕孩子淋到雨。

其中還有另1名女子負責推嬰兒車，而車上的小女孩目測約4歲左右，穿著藍色洋裝，開心伸出小手拉著車頂，潘瑋柏向妻小投入關愛的眼神，準備安頓孩子上車，畫面相當溫馨。

▲潘瑋柏（左圖左1）與老婆宣云（左圖右1、右圖右1）現身上海迪士尼，4歲愛女（右圖左1）穿著藍色裙子坐在嬰兒車上，畫面十分溫馨。（圖／「攝影劉大錘」微博）
▲潘瑋柏（左圖左1）與老婆宣云（左圖右1、右圖右1）現身上海迪士尼，4歲愛女（右圖左1）穿著藍色裙子坐在嬰兒車上，畫面十分溫馨。（圖／「攝影劉大錘」微博）
潘瑋柏峇里島低調補辦婚禮　賓客名單超狂

事實上，潘瑋柏的婚後生活一直十方低調，連去年在峇里島補辦婚禮也是保密到家，禁止賓客流出照片。當時婚宴上眾星雲集，除了擔任「婚禮歌手」的王力宏外，楊丞琳、陳妍希等，許多名媛也都到場祝賀，陣仗超華麗。

▲潘瑋柏（右）曬出與老婆宣云（左）日前在峇里島補辦婚禮，婚宴上眾星雲集。（圖／潘瑋柏IG）
▲潘瑋柏（右）日前與老婆宣云（左）日前在峇里島補辦婚禮，婚宴上眾星雲集。（圖／潘瑋柏IG）

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