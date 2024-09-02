林襄微肉最可怕！小可愛應援近照一上傳　粉絲激動：真的吃回來了

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▲林襄一度暴瘦到39公斤，如今體態漸漸恢復正常。（圖／林襄臉書）

▲▼林襄增肥計畫成果顯著，粉絲替她加油，期盼回到2年前的身材。（圖／林襄臉書）

▲林襄27歲生日當天將推出2年前拍攝的最新寫真集《襄水》。（圖／莉奈文創提供）

26歲啦啦隊尤物、「小龍女」林襄入行5年人氣不墜，近期陸續在台、日推出寫真新作，工作邀約接踵而至，身高160公分的她，一度忙到體重剩不到40公斤，林襄今（2）日在粉專更新一組應援近照，襄民（粉絲暱稱）一看驚喜萬分：「真的有吃回來了！」味全龍昨天在主場以8比7氣走統一獅，拿下系列賽三連勝，林襄今天凌晨分享數張工作照片，慶祝球隊贏球，只見她綁蝴蝶結高馬尾，穿水藍色改良式球衣，內搭白色小可愛，32E飽滿胸型、I字事業線乍洩，熱褲下兩條玉腿線條勻稱，配上甜膩笑容，十分勾人。林襄寫下：「這三天的比賽都好精彩！你們說對嗎？三連勝！」照片中，林襄的臉頰、手臂和雙腿明顯圓潤不少，襄民大呼：「襄的臉變有肉了！真的有吃回來了！快回到以前的完美狀態囉」、「終於！沒有明顯瘦的不行」、「現在變有肉，真的好多了，不枉妳努力吃！」林襄也一一回以開心的表情符號。7月在日本發行的寫真集銷售告捷，林襄9月5日生日當天將推出台灣版 ，據悉，台版本比日版多2套造型，風格相較日版也自由許多，林襄日前分享寫真書的序文，「這本寫真書不僅僅是我的影像，更是期待心中自己的味道，能讓大家透過一幅幅視覺的饗宴，卻好似真的親身感受且沐浴到一樣。《襄水》這個名字，以『香水』作為核心概念，營造『我就在身邊』的氣息與氛圍，在這本書中，你會看到不一樣的我。」