神岡陽明橋下游護岸崩塌　楊瓊瓔爭取4740萬元補助

▲陽明山排水陽明橋下游，因凱米颱風豪雨造成兩側護岸倒塌(圖／楊瓊瓔提供2024.9.2)

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台中市神岡區陽明山排水陽明橋下游護岸因凱米颱風豪雨而沖毀，周邊道路也崩壞。立委楊瓊瓔今(2)日上午現勘搶險搶修情形，她感謝中央全額補助4740萬元災後治理工程經費，經濟部水利署30日已通過核定補助，承諾將密切監督進度，力求在114年汛期前修復完成。另外，楊瓊瓔進一步爭取大雅區塔連溝神林路一段104巷上下游等4段護岸改善應急工程3600萬元經費，水利署也允諾優先列入經費補助計劃，預計9月底就會核定補助，她強調護岸工程對於防洪排水至關重要，必須及早處理，以保護沿線住家居民及農地的生命財產安全。神岡區陽明山排水陽明橋下游因7月凱米颱風豪雨造成兩側護岸倒塌，河道掏空4至10公尺。立委楊瓊瓔及市議員羅永珍、吳呈賢接獲當地里長通報，立即聯繫市府水利局展開搶險搶修，同時要求水利局盡速提報「神岡區陽明山排水陽明橋下游護岸災後治理工程」，以爭取中央經費補助。中市府水利局總工程司連昭榮表示，為避免崩塌範圍擴大，災後緊急投放20個混凝土鼎塊、覆蓋防水帆布及打設鋼軌樁，並於左岸崩塌處設置交通維持警示，經當地里長協調地主同意，施作臨時便道提供左岸居民及農民出入，8月20日完成搶修搶險作業。連昭榮說，「神岡區陽明山排水陽明橋下游護岸災後治理工程」於8月15日提送經濟部水利署，包括上游掏空護岸、左右護岸等復建230公尺、固床工2座、消能池1座，總經費4740萬元，工期約200天；感謝立委楊瓊瓔爭取中央全額補助，水利局30日已收到經濟部水利署「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」通過，全額補助4740萬元，後續將盡速辦理工程發包。水利署副署長林元鵬針對災後治理工程提出3項建議，包括現況邊坡陡峭，應緩降以減低水流沖力，另擋土牆基樁向下打深穩固，並投放沙包、三角鼎塊等穩定邊坡，至於經費部分，請大家放心，水利署全力支持且已經核定。羅永珍說，陽明山排水每到雨季汛期，水勢湍急長期沖刷，此次凱米颱風造成嚴重崩塌，若無水利局即時搶險搶修及中央經費支持，恐危及附近農地及民宅安全。楊瓊瓔一行也前往大雅區神林路一段104巷現勘大雅區塔連溝護岸改善應急工程，吳呈賢表示，塔連溝中下游部分區段僅為土堤護岸，年久侵蝕崩坍，豪大雨來臨時，更造成沿線部分農地土壤流失，竹林倒榻阻塞過路箱涵，造成下游雅楓里淹水，危及民眾生命財產安全。台中市水利局提報大雅區塔連溝神林路一段104巷上下游等4段護岸改善應急工程，採用扶壁式擋土牆及低水護岸配合石籠，改建舊有土堤約338公尺，總經費3600萬元（中央補助2520萬元、地方自籌1080萬元），工期約需180天。對此，楊瓊瓔表示，她將全力爭取中央經費補助，強調改善渠道排水防洪能力，以維民眾生命財產安全，一定要讓農民安心務農、居民安心樂業，身家安全都有保障。