李多慧真的騎機車下班！野生照片曝光　甜喊：只有林襄能坐後座

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▲李多慧騎機車下班被粉絲捕捉，等紅燈不忘聊天互動很親民（圖／讀者提供）

▲李多慧說只有林襄能坐她的後座。（圖／讀者提供）

▲李多慧離去前不忘提醒粉絲小心安全。（圖／讀者提供）



中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties韓籍成員李多慧，在7月回韓國期間考取機車駕照，回台後便接下了機車廣告代言，她透露自己很喜歡在台北街頭騎車，曾喊話「想要在台灣騎機車上下班」，昨（1）日棒球比賽節束後，李多慧就被捕捉到騎車機車開心下班的模樣，還說只有林襄能坐她的後座，讓粉絲笑說：「多慧終於實現夢想了！」當晚剛結束啦啦隊工作的李多慧，在粉絲們的目送下騎機車準備回家，回家路上也有許多粉絲認出，李多慧身穿粉色格子襯衫和白色短褲，頭上還戴著應援團長勛雞代表球隊送她的紅色安全帽，就這樣融入在周遭的騎士們之中，可以說是毫無違和感。在等紅燈時，球迷們除了吩咐李多慧小心注意旁邊的車以外，也紛紛藉機搭話，有粉絲約她一起吃韓國烤肉，李多慧笑說：「不行，我太忙了！」還有人開玩笑問李多慧能不能搭便車？沒想到李多慧非常有幽默感，機智回應：「你太重了，只有林襄可以。」李多慧不但努力用中文和粉絲溝通，還不忘提醒大家注意安全，親民又貼心的模樣讓球迷們融化。先前李多慧曾在訪問中說過自己的目標是要騎車環島，常常看影片熟悉台灣交通規則、去公園或空曠處練車，短短幾個月內就已經越來越適應台灣的機車文化。