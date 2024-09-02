長期過勞、想走人又不敢開口　日本「代客辭職」商機夯

現代社會已不再講求「一份工作做到老」，跳槽、轉換跑道都是很常見的，然而日本受長期過勞、階級僵固的工作文化影響，辭職一事仍讓許多人難以啟齒，因為這往往會被視為「極不尊重」的行為。日本有業者瞄準此另類商機，經營起「代客辭職」公司。
根據美國《CNN》報導，東京一間名為「Momuri」（意指我撐不下去了）的代客辭職公司表示，光是去年就接到1.1萬人的諮詢需求：「有些人是辭職信被撕了3次才來找我們，即使他們下跪請求，上司也不允許他們辭職」，甚至也會接到哭泣的電話，「我們告訴他們沒關係，辭職是勞工的權利」。
1名害怕往後職涯受影響，而化名受訪的日本勞工告訴《CNN》，自己之前的工作常常弄到晚上11點才離開辦公室，長期下來，他開始出現健康方面的問題，萌生退意，但日本僵硬的階級文化卻讓他無法這麼做，他也不敢自己貿然辭職，深怕前雇主會因此不悅，不批准辭呈之餘還讓他的工作時間更長，直到他向Momuri公司求助。
Momuri公司指出，「代客辭職」服務包括，替員工向公司說明辭意及遞信、與公司談判，還有在雙方出現糾紛時，提供法律方面的建議，若委託者為全職員工，收費為2.2萬日圓，兼職人員則為1.2萬日圓。以目前收到的業務內容來看，求助者通常是在中小企業工作，其中食品業最多，其次是醫療保健和福利業。
報導提到，日本長期一直存在過勞的職場文化，近年越發受到重視，由於情況越來越緊迫，政府甚至開始公布一些不良雇主名稱，以限制它們的招聘能力，並警告求職者為這些公司工作的風險。自2017年以來，日本全國已有370多家企業被列入黑名單。
至於為何「代客辭職」這幾年會開始盛行，報導引述專家看法，認為也與年輕人工作方式的改變有關，年輕世代相較於老一輩的人，在職場上擁有更多發言權，他們當中也有很多已不再認同老一輩的想法，當工作內容與期望不符時，也會比較勇於辭職，但不一定是自己走進老闆的辦公室說出訴求，而是更願意委託第三方來處理。
我是廣告 請繼續往下閱讀
1名害怕往後職涯受影響，而化名受訪的日本勞工告訴《CNN》，自己之前的工作常常弄到晚上11點才離開辦公室，長期下來，他開始出現健康方面的問題，萌生退意，但日本僵硬的階級文化卻讓他無法這麼做，他也不敢自己貿然辭職，深怕前雇主會因此不悅，不批准辭呈之餘還讓他的工作時間更長，直到他向Momuri公司求助。
Momuri公司指出，「代客辭職」服務包括，替員工向公司說明辭意及遞信、與公司談判，還有在雙方出現糾紛時，提供法律方面的建議，若委託者為全職員工，收費為2.2萬日圓，兼職人員則為1.2萬日圓。以目前收到的業務內容來看，求助者通常是在中小企業工作，其中食品業最多，其次是醫療保健和福利業。
報導提到，日本長期一直存在過勞的職場文化，近年越發受到重視，由於情況越來越緊迫，政府甚至開始公布一些不良雇主名稱，以限制它們的招聘能力，並警告求職者為這些公司工作的風險。自2017年以來，日本全國已有370多家企業被列入黑名單。
至於為何「代客辭職」這幾年會開始盛行，報導引述專家看法，認為也與年輕人工作方式的改變有關，年輕世代相較於老一輩的人，在職場上擁有更多發言權，他們當中也有很多已不再認同老一輩的想法，當工作內容與期望不符時，也會比較勇於辭職，但不一定是自己走進老闆的辦公室說出訴求，而是更願意委託第三方來處理。