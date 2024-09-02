館長護送柯文哲「轉頭秒飆罵名嘴」！直播放送全國　PTT讚翻：爽

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，遭檢方聲押禁見，北檢大門外聚集眾多小草聲援，網紅「館長」陳之漢就是其中一人。而柯文哲2日凌晨獲無保請回，離開北檢時，館長還「環抱」柯文哲護送他上車，之後在諸多媒體鏡頭前飆罵「X的！你們這些名嘴！」讓大批鄉民直呼爽快：「想不到我有推館長的一天！」
柯文哲自8月30日中午被帶走訊問至今近70小時，2日凌晨獲無保請回，北市前副市長彭振聲則遭收押，現場小草得知消息後歡聲雷動，館長及黃國昌成為護衛軍，護送柯文哲離場。對此，一名網友在PTT發文，表示館長送柯文哲上車後，還轉頭在一堆記者的麥克風面前，飆罵「X的！你們這些名嘴！」直接將髒話直播給全國觀眾。
對此，大票鄉民見狀拍手叫好，「想不到我有推館長的一天」、「沒罵三字經很收斂了」、「館長應該是忍很久了，新聞台一直講XD」、「罵得好啊！這罵的還不夠大力勒」、「館長真的義氣相挺」。
事實上，館長從事發時就力挺柯文哲，直言柯文哲就是一個不會說客套話、情商很低的「笨蛋加白癡」，且認識多年從未給他開出好處、口頭支票，溝通時都只有說沒錢、謝謝，「很難相信他從這件事去貪汙拿錢。」館長31日下午也現身北檢外支持柯文哲，並在柯文哲獲釋後，於臉書發文「謝謝你們願意相信，除了感謝只有感謝，柯文哲，無保請回。」一語道盡對阿伯的滿滿支持。
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對此，大票鄉民見狀拍手叫好，「想不到我有推館長的一天」、「沒罵三字經很收斂了」、「館長應該是忍很久了，新聞台一直講XD」、「罵得好啊！這罵的還不夠大力勒」、「館長真的義氣相挺」。
事實上，館長從事發時就力挺柯文哲，直言柯文哲就是一個不會說客套話、情商很低的「笨蛋加白癡」，且認識多年從未給他開出好處、口頭支票，溝通時都只有說沒錢、謝謝，「很難相信他從這件事去貪汙拿錢。」館長31日下午也現身北檢外支持柯文哲，並在柯文哲獲釋後，於臉書發文「謝謝你們願意相信，除了感謝只有感謝，柯文哲，無保請回。」一語道盡對阿伯的滿滿支持。
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