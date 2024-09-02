壯壯一張背面照殺傷力太大　破萬球迷張嘴「根本圓規畫出來的」

NONO現身了！被控性侵、猥褻6女再開庭　他「無害穿搭」一臉凝重

記者楊穎軒／綜合報導

▲NONO涉嫌性侵、猥褻6名女性遭起訴，今天二度現身士林地院應訊，圖為7月首次開庭畫面。（圖／NOWnews資料照）
▲NONO涉嫌性侵、猥褻6名女性遭起訴，今天二度現身士林地院應訊，圖為7月首次開庭畫面。（圖／NOWnews資料照）
53歲NONO（陳宣裕）被指控對至少30名女子性騷擾、猥褻和性侵害，檢方依妨害性自主等罪為6名被害人提起公訴。今（2）日開準備程序庭，全盤否認犯罪的NONO，稍早以一身低調穿搭現身士林地方法院，面對媒體追問，他表情相當凝重，一語不發快步前往應訊。

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NONO 5月被檢方依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等7罪起訴，7月8日首次開庭，今天下午，他一頭灰白短髮，戴口罩，穿全白襯衫搭配深色長褲再度來到士林地院，與上次相同，沒有回答記者任何提問，表情嚴肅地和委任認律師一起走進法院。

▲藝NONO因涉性侵、猥褻6名女子，遭士林地檢署提起公訴。（圖／NOWnews攝影中心）
▲NONO涉嫌性侵、猥褻6名女子，遭士林地檢署提起公訴。（圖／NOWnews攝影中心）
NONO辯稱不認識被害女子　小紅老師：這種節骨眼還不認錯

上次開庭，NONO也是一身白色襯衫，在辯護律師陪同下現身士林地院，經過約70分鐘的庭訊後，NONO離開時被大批媒體包圍，他沉默以對，據了解，NONO在法庭上全程矢口否認犯行，稱不認識被害人，1年多來為此事奔波的吹哨人、直播主小紅老師，痛批NONO：「即便到了今天已經過了這麼長時間，那麼多受害人，陳宣裕NONO仍然沒有任何承認與坦白，非常的不老實！」

小紅老師表示，調查期間，檢察官抽絲剝繭，不放過任何細節，但即便到了這種節骨眼，NONO依舊完全沒有承認與坦白犯罪事實，「NONO牽扯出的人太多，自然不是空穴來風。」

團購達人、網紅486先生為NONO案件被害人支付超過百萬律師費，小紅老師相當感謝對方的幫忙，「儘管司法程序長路漫漫，起訴也只是我們邁出的第一步，我們除了繼續努力官司，也會努力重建人生！」

▲NONO深陷性醜聞疑雲，事件懶人包一次看。（圖／台視提供）
▲▼小紅老師（下圖）痛斥NONO至今還不認錯。（圖／台視提供、NOWnews資料照）
▲小紅老師日前得知NONO被3名被害人提告部分以犯罪嫌疑不足為不起訴處分，直言「一起床看到新聞，我也是震驚了好久」。（圖／資料照）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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