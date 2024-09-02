NONO現身了！被控性侵、猥褻6女再開庭　他「無害穿搭」一臉凝重

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▲NONO涉嫌性侵、猥褻6名女子，遭士林地檢署提起公訴。（圖／NOWnews攝影中心）

▲▼小紅老師（下圖）痛斥NONO至今還不認錯。（圖／台視提供、NOWnews資料照）

53歲NONO（陳宣裕）被指控對至少30名女子性騷擾、猥褻和性侵害，檢方依妨害性自主等罪為6名被害人提起公訴。今（2）日開準備程序庭，全盤否認犯罪的NONO，稍早以一身低調穿搭現身士林地方法院，面對媒體追問，他表情相當凝重，一語不發快步前往應訊。NONO 5月被檢方依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等7罪起訴，7月8日首次開庭，今天下午，他一頭灰白短髮，戴口罩，穿全白襯衫搭配深色長褲再度來到士林地院，與上次相同，沒有回答記者任何提問，表情嚴肅地和委任認律師一起走進法院。上次開庭，NONO也是一身白色襯衫，在辯護律師陪同下現身士林地院，經過約70分鐘的庭訊後，NONO離開時被大批媒體包圍，他沉默以對，據了解，NONO在法庭上全程矢口否認犯行，稱不認識被害人，1年多來為此事奔波的吹哨人、直播主小紅老師，痛批NONO：「即便到了今天已經過了這麼長時間，那麼多受害人，陳宣裕NONO仍然沒有任何承認與坦白，非常的不老實！」小紅老師表示，調查期間，檢察官抽絲剝繭，不放過任何細節，但即便到了這種節骨眼，NONO依舊完全沒有承認與坦白犯罪事實，「NONO牽扯出的人太多，自然不是空穴來風。」團購達人、網紅486先生為NONO案件被害人支付超過百萬律師費，小紅老師相當感謝對方的幫忙，「儘管司法程序長路漫漫，起訴也只是我們邁出的第一步，我們除了繼續努力官司，也會努力重建人生！」