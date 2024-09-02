加速推動2050淨零轉型 劉世芳：公私協力找出淨零路徑

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▲內政部長劉世芳期盼透過此次研討會零距離聆聽各界聲音，公私協力找出淨零轉型路徑。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.2)

內政部長劉世芳今(2)日出席內政部與國立中興大學合辦「自然碳匯及低碳建築研討會」時，致詞表示為實踐2050淨零碳排目標，現行以「增匯」及「減碳」雙軌並行努力外，期盼透過此次研討會零距離聆聽各界聲音，並在自然碳匯推動現況、效益評估與量測基準以及節能策略等面向溝通交流，建立公私協力管道，找出最符合未來永續發展的淨零轉型路徑。劉世芳表示，賴清德總統已成立一個以總統為領導人的氣候變遷委員會，讓台灣在氣候變遷議題上跟得上國際趨勢與潮流。此外，從自然碳匯上「增匯」，與營建中「減碳」，都是賴清德總統實踐2050淨零碳排目標，已列為公部門公共設施加強項目，內政部今天舉辦此次研討會，希望能聽取相關意見。劉世芳表示，在「增匯」部分，內政部主管的國家公園、濕地與海岸是臺灣最關鍵的自然碳匯吸存區域，也是重要的藍碳（鹽沼、紅樹林、海草床）種源庫與復育基地。根據試算，國家公園森林碳匯溫室氣體移除量，約為205萬公噸二氧化碳當量，占全臺林業部門移除量之百分比9.39%。藍碳(濕地及海岸地區)每年碳移除量約9.5萬公噸二氧化碳當量，後續將再精進如何守護生物多樣性與提升增匯生產力，尤其0403花蓮地震嚴重影響的太魯閣國家公園，根據衛星影像估算碳匯損失約3,821公噸，因此，內政部也會積極規劃在各國家公園及濕地內，推動二氧化碳移除量增匯以求平衡。劉世芳指出，在減碳部分，內政部也持續推動公有社會住宅均需取得綠建築標章、智慧建築標章、建築能效標示等，內政部統計減碳至今，12萬戶社會住宅每年可減碳約4.74萬噸。預估至121年底，社會住宅累計可達25萬戶，每年可減碳約11.23萬噸，其餘各類公有新建建築物，預計可提前至115年全面達成建築能效1級目標。至於營建產業關切碳費徵收、少子化缺工、預鑄工法、原物料上漲、建築物設置太陽能光電板等因素對營建成本的影響等，內政部也將持續聆聽產業意見與基層聲音，並持續與各界進行溝通及交流。還有針對建築業界對低碳建築存有疑慮，劉世芳強調，如果方法對的話，不管是綠建築、智慧建築及節能建築其實都可做得到。劉世芳感謝，這次研討會邀請中興大學林幸助終身特聘教授主講「自然碳匯量測與效益評估」、經濟部能源署葉光哲科長主講「我國節能策略與發展」、環境部氣候變遷署高俊璿科長主講「自然碳匯推動現況」分享提供更寬廣方向，讓「增匯」、「減碳」的挑戰，化為產業投資、創造就業的新機會，攜手產業與學界共同驅動未來碳匯新里程。