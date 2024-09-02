台積電2030年設日本第三廠？郭智輝：沒辦法代替回答

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經濟部長郭智輝8月30日接受日本《共同社》訪問提到，台積電在2030年將於日本興建第3廠。他今（2）日受訪則改口說，「這個要問台積電，我們沒有辦法替台積電回答這個問題。」郭智輝今（2）日出席「SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展」展前記者會，當被問到是否先前已預告台積電接下來布局，他態度保守，頻繁強調沒有辦法幫台積電回應。他則重申，經濟部角度就是幫助台灣的企業，在海外能夠順利的快速的在當地落地，因此經濟部想要在日本推行「科學園區服務中心」的服務公司，也就是讓到日本廠商可以像是台灣享有「一站式服務」，協助廠商快速落地。對於經濟部會選擇哪裡設置服務中心，他表示，日本很多縣市都相當歡迎台灣廠家投資，主要是在九州地區，包括長崎、大分、宮崎、北九州等縣，其他也會看關西、關東地區。另外，台積電近期在德國設廠，但是有德國極右派認為，台積電補助太多反對持續挹注。郭智輝表示，這部分應該台積電要來回答，但是他認為，台積電獲得補助到歐洲去落地生產，應該是一個三贏的局面。另外，針對美國前總統川普再度當選，如何說服川普台灣沒有偷走美國的晶片業？郭智輝強調，台灣當然是沒有偷走美國的晶片業，台灣是幫助美國的晶片業者，在製造上面來互補，「我們所做出來的晶片都是美國業者他們所委託生產的晶片，所以毛利率最高的還是美國的業者。」