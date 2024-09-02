《上船了》爆假划！郭泓志還原真相　在船上和KID爭吵差點巴下去

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▲郭泓志水性不佳，節目邀約時有猶豫一下。（圖／記者李政龍攝）

郭泓志和胡宇威、蔡昌憲、KID以及雷艾美、瑞瑪席丹、鍾瑶參與實境冒險節目《上船了各位！》，挑戰60個小時從花蓮港划獨木舟到日本石垣島，卻爆出藝人假划，今（2）日郭泓志出席媒體聯訪也回應此事。郭泓志對於外界說他們假划，抱著理解的心情，因為大眾對於獨木舟運動沒那麼熟悉，包括他自己也是，但真的投入下去才知道這項運動的難度，「我們投入的心力跟過程，它是發自內心，沒辦法說不划坐在船上就比較舒服，沒有，我們在船上吐得真的是人仰馬翻，但我沒吐，我看大家吐我不敢吐。」郭泓志更說，「這剪接不了啦，假划不了啦！大家看節目就知道，單純拍我們划船就會比較無聊，但互動我們要怎麼克服真的划獨木舟在海上，不管是兩小時換一次還是什麼，過程是從表情、肢體看得出來的。」也有朋友看了說，怎麼划到日本的，感覺很遠，他也直白回，「就這樣划啊！」當初節目組邀約，郭泓志也猶豫過，以前只喜歡游泳，但也沒有游得很好，「我一開始水性不好，比較沒接觸海上運動，接到邀約是滿擔心會不會沒辦法克服，但跟著大家走，到最後都有找出方式。」胡宇威划出興趣還想約大家一起，郭泓志說，「對啊！他都沒約我，因為我住南部啦。」至於有沒有划到吵架，郭泓志說，像KID坐在他前面時，會叫他划快一點，郭泓志都會回他，「是你沒辦法划快，我才沒辦法跟你的槳速啊。」還笑說，「他兇你就要比他更兇。不然巴下去，他也沒辦法轉頭。」