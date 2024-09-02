預測柯文哲「進去出不來」　前國台辦副主任：台灣進入賴清德時代

柯文哲獲釋無保請回登中國搜尋引擎排行榜　央視給了他2分鐘版面

國際中心顏得智／綜合報導

▲中國官媒央視格外關注柯文哲的京華城弊案，久違給了柯文哲兩分鐘版面介紹案情發展。（圖／翻攝自央視）
▲中國官媒央視格外關注柯文哲的京華城弊案，久違給了柯文哲兩分鐘版面介紹案情發展。（圖／翻攝自央視）
民眾黨主席、前台北市長柯文哲捲入京華城容積率案，涉嫌收賄遭檢方聲押禁見，然而，台北地院今（2日）凌晨3點以「犯罪嫌疑不重大」等理由，裁定柯文哲無保請回。柯文哲近日一連串捲入弊案，引發各大外媒關注，中國官媒央視也給了他2分鐘版面，在深夜獲釋後，更一度衝上中國搜尋引擎百度熱搜第11位，中國對於柯文哲案件格外關注。

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京華城容積弊案延燒，檢方昨日聲請羈押後，北院召開羈押庭，於凌晨3時宣布無保請回，北院在聲明中表示，依目前卷證資料及檢察官所提出事證，尚未達「有犯罪之高度可能性」的程度，難認柯文哲就彭振聲、應曉薇等人主導都委會形成違法決議的行為，已有所知悉或指示。

北院綜合審酌一切情狀，認為檢察官就羈押要件的「犯罪嫌疑重大」的部分，其釋明尚有不足，因此裁定柯文哲無保請回，仍可抗告。

柯文哲弊案也吸引對岸關注，「柯文哲獲釋」甚至一度衝到《新浪新聞》熱搜榜的第1位，另外也站上「百度熱搜榜」的第11位、熱搜指數高達396萬。

柯文哲案情不斷延燒，中國官媒央視也久違給了他兩分鐘版面，中媒觀察者網下發許多中國網友也抱持著看好戲的心態，「峰迴路轉，情節越來越引人入勝了」、「鄭文燦不也放兩回，青山文哲跑不了」、「就算逃過一劫，人設也沒了，以後的影響力可忽略了」。

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