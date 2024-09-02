柯文哲對京華城840%不知情？議員秀證據打臉：在法官前有說實話嗎

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前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲捲入京華城案，台北地院2日凌晨裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見，柯文哲步出北檢後向支持者解釋，「840％我完全不知道」，他直到3、4月才知道。民進黨台北市議員何孟樺批柯文哲在支持者面前公然說謊，因為社民黨議員苗博雅早在2021年11月就質詢過此事，加上監院在1月發出糾正文，柯絕無可能在今年3、4月才知情。何孟樺說，沒想到，柯文哲一離開法院，就開始說謊了。但其實，早在2021年11月，台北市議員苗博雅就已經在市政總質詢中質詢過京華城的容積獎勵有問題。無論是柯市府或是蔣市府，議員質詢事項都是府級列管，柯文哲最遲最遲，也在三年前被質詢時就知道了這件事。何孟樺接著說，2023年11月，民進黨台北市議員許淑華也曾質詢過蔣萬安市長此題。議會不是沒有民眾黨議員，怎麼可能柯前市長不知情？今年一月， 簡舒培 台北真速配 議員也曾質疑過，監察院的糾正文也是在一月發出，柯文哲絕無可能在今年三四月才知道京華城有840%容積率。何孟樺說，從裁定理由與媒體報導來看，柯文哲在法庭上的主張，應該是自己沒有相關專業、沒有直接參與都市計畫委員會（都委會）、信任彭振聲副市長的專業判斷。先不要說，柯文哲自己說過「貪污來自縱容，長官不可能不知情」，如今副手涉貪卻推得一乾二淨。何孟樺指出，柯文哲過去就曾介入過相關專業會議，並非全然信任專業機關的判斷。例如，在大巨蛋開發過程中，柯文哲市長就曾經被指控透過親信李文宗，施壓、介入都市設計審議委員會（都審會）。事實上，從2021年第780次都委會會議開始，台北市的都委會大會就都有直播。不必直接與會，都可以直接掌握開會情形。在京華城案上，不只通過都市計畫案的783次會議有直播，第二次專案小組會議也有直播。市長根本不必親自參與，也能掌握會議狀況。此外，何孟樺說，容積率關係各項市政建設，市長室會議更多次討論過容積獎勵、容積代金，甚至包括京華城在內的個案容積問題。身為市長不可能不對都市計畫、容積率等相關議題有基本了解。例如，在2017年京華城容積從392％變為560%的過程中，就曾經兩度在市長室會議中討論，2017年6月5日的會議更做出明確決議。如果柯文哲能主張沒有相關專業，都是聽從別人建議為由撇清責任。那市長室會議中他如何做出裁決？誰又要為這些市長室會議的決議負責？何孟樺強調，面對司法，尊重法官的裁定、靜待檢察官的調查結果。但作為市議員，他們卻不能在市政專業議題上，選擇放水。他想問：柯前市長，你在支持者面前說謊，那真的有在法官面前說實話嗎？