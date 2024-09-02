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韓國演藝圈超重視咖位！玄彬比孫藝真低多了　「暗黑排序」曝光

記者藍詩孟／綜合報導

▲韓國演藝圈超重視咖位，有一套特殊的「暗黑排序」，身為「忠武路演員」的大滿貫影后孫藝真（左），地位比老公玄彬（右）高上許多。（圖／孫藝真IG）
▲韓國演藝圈超重視咖位，有一套特殊的「暗黑排序」，身為「忠武路演員」的大滿貫影后孫藝真（左），地位比老公玄彬（右）高上許多。（圖／孫藝真IG）
韓流崛起後，除了韓國偶像紅遍全球外，韓劇男女主角也備受國外粉絲關注。不過其實在韓國演藝圈中，有一個不成文的「暗黑排名」，地位最高藝人並非當紅偶像明星，而是靠拍電影爆紅，被歸類為「忠武路演員」的電影明星，像是孫藝真、全智賢、李英愛、李帝勳等人，其次才是韓劇熱門演員、唱跳歌手、諧星等，也因此不少人認為「假戲真做」的明星夫妻玄彬和孫藝真，在演藝圈的地位其實差距甚遠。

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韓國演藝圈地位排名　電影演員超越當紅偶像

近日有網友在Threads發文，疑惑地說：「我一直不理解，為什麼韓國演藝圈地位是電影演員＞電視劇演員＞歌手＞偶像，有知名度、獎項也不能平起平坐嗎？」該篇貼文曝光後，立刻吸引8900多人按讚。

眾人看後也紛紛留言討論，「全世界的演藝圈都是這個排名，而且電影演員不能是中途變成電影演員，也不能是只演商業片出道的電影演員」、「韓國忠武路演員算是最高指標了，特別是三駕馬車，上次聽朋友科普完，認真覺得原來有這麼多有趣的細節，包含孫藝真地位比玄彬高很多」、「沒想到愛豆地位低成這樣」。

▲玄彬與孫藝真才住進別墅豪宅不到兩年，竟傳出該棟房產即將售出的消息，讓大票粉絲都相當震驚。（圖／玄彬IG）
▲玄彬（左）雖然主演過多部熱門韓劇，但在韓國演藝圈中地位，遠不及妻子孫藝真（右）。（圖／玄彬IG）
「忠武路演員」在韓國地位最高　玄彬、孔劉竟不在此列

民眾普遍認為，應該名氣越大的明星在演藝圈中地位越高，但事實並非如此，韓國演藝圈最大咖的藝人，就是被封為「忠武路演員」的電影明星；忠武路類似於美國的好萊塢、印度的寶萊塢，是韓國許多電影製片公司的發跡地，在韓國影視圈中佔有相當重要的地位，極具指標性。

韓國影帝宋康昊、崔岷植、薛景求就被封為「忠武路三駕馬車」，是含金量最高的存在，李秉憲、馬東石、朱智勛等男星也都在忠武路前段班。反觀孔劉、玄彬等在台灣擁有許多死忠女粉絲的男演員，雖然作品不少，獲得的大獎卻不多，因此還在朝「忠武路演員」的方向邁進，尚未達標。

▲韓國影帝宋康昊、崔岷植、薛景求等人就被封為「忠武路三駕馬車」（圖／SUBLIME官網、車庫娛樂、Netflix）
▲韓國影帝宋康昊、崔岷植、薛景求（圖左至右）3名資深演員被封為「忠武路三駕馬車」。（圖／SUBLIME官網、車庫娛樂、Netflix）
孫藝真奪大滿貫影后　演藝圈地位比宋慧喬還高

忠武路女演員最知名的是全道嬿、孫藝真、金憓秀，3人都是拿過大滿貫（青龍獎、大鐘獎、百想藝術大賞）影后的金字塔頂端影星，在韓國演藝圈中地位極高。反觀韓劇人氣女主角宋慧喬、李寶英等女星則不在此列；而新生代女演員中，金高銀、金多美、金泰梨則被並稱是「忠武路三金」，後勢看漲。

▲金高銀、金多美、金泰梨被並稱是「忠武路三金」（圖／車庫娛樂、Netflix、joooorish IG）
▲新生代女演員中表現最亮眼的金高銀、金多美、金泰梨（圖左至右），被並稱是「忠武路三金」。（圖／車庫娛樂、Netflix、joooorish IG）
劉在錫諧星變成「國民MC」　逆襲成演藝圈大咖

當然，這個暗黑排名也有例外的時候，例如韓國「國民MC」劉在錫，諧星出身的他一路晉升到當紅節目主持人，個性低調又謙虛，在韓國演藝圈中好感度排名非常高，曾二度獲得百想藝術大賞「榮譽大賞」，早已跳脫諧星地位，不是一般偶像、演員可比擬的。

▲劉在錫手上節目多到數不清，是南韓「國民主持人」。（圖／翻攝官網Antenna）
▲劉在錫機智幽默的主持風格讓他受封「國民MC」，是韓國知名主持人。（圖／Antenna官網）

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