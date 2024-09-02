遭過去的自己打臉？柯文哲曾說：貪污來自縱容、長官不可能不知情

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前台北市長柯文哲、副市長彭振聲捲入京華城弊案，台北地方法院今（2）日凌晨裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見，柯文哲步出北院後更強調，京華城後來容積率840%，其實他完全不知道，直到今年三、四月間媒體開始鬧這件事情，他才第一次知道說這個案子的容積率是840%。不過，柯文哲過去說的話也被挖出，2020年8月，立委爆發介入SOGO經營權之爭涉貪案，時任台北市長柯文哲就曾表示，「貪污來自縱容，長官不太可能不知情。」柯文哲今晨無保請回，主要因為法官認為，柯文哲主張沒有相關專業，是信賴都委會相關決議，並參考彭振聲意見，無法知道柯文哲是否知道都委會做成違法決議，目前證據沒有明確重大嫌疑。不過，柯文哲過去談及立委貪污案時的說法也被翻出，柯文哲2020年8月時曾說，「要相信制度而不是個人，另外是風行草偃，他自己當市長，市長不會貪副市長就不會貪，副市長不會貪局長就不會貪，局長不貪科長就不會貪，層層下去，台北市之所以弊端比較少，每天七點半準時開會，當市長是這樣，總是會聽到風聲，有廠商跟他抱怨，就很簡單，蔡壁如以前怎麼處理，黑函寄到市長室，直接給那個人，說人家檢舉你自已看一看，這種動作做幾次，大家就不敢動。」柯文哲還說，「貪污常常是縱容，長官不太可能不知情，常常是底下再幹，長官睜一隻眼閉一隻眼。」