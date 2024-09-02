超過00940！00946新增2萬受益人　躍升台股ETF月配型新兵人氣王

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台股自7/11歷史高點24390點回落後，迄今已收復近半失土，期間最低曾來到19662點，但股價回檔也讓不少投資人趁機進場搶便宜。觀察回檔以來，台股ETF受益人數變化，截至8/30集保中心最新統計數據，總人數來到940.57萬人，期間增加71.75萬人，逢低佈局態勢明顯。觀察今（2024）年掛牌的月配型台股ETF新兵表現，包含統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）、兆豐電子高息等權（00943）、野村趨勢動能高息（00944）、群益科技高息成長（00946）等5檔ETF，其中有4檔同期受益人數增加，又以00946增加20139人最多，成為新兵中最夯的人氣王。法人表示，台股ETF投資熱度不減，主因台股基本面穩健，並且有不少大方派息的企業，也讓ETF投資熱度不減，短線逢回常被低接買盤大軍視為搶進佈局或加碼的時機。以今年掛牌的台股ETF新兵來看，月配息為多，選股策略各具特色，月配息機制也讓資金運用更靈活，發行價落在10元或15元，相對其他已掛牌一段時間的台股ETF來說，對投資人而言，入手價相對容易一些。群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，近期台股短線漲高隨美股急速回檔，但企業獲利仍往持續往上，此次修正在於台股GDP年對年領先股市短期見高，加上美國總統大選前兩月多屬震盪局面。洪祥益表示，長期台股仍受惠AI趨勢與科技創新題材帶動，台灣科技廠於其中扮演全球供應鏈要角，受惠程度高，後市表現可期，且當中又不乏願意大方派息與投資人分享獲利成果的科技企業，建議投資人也不妨透過ETF來參與行情。