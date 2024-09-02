金秀賢要哭了？金智媛現身機場配戴「情侶小物」　遭粉絲抓包放閃

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▲金智媛配戴的蜜蜂吊飾掀起網友討論，不少人發現這是aespa成員Winter創造的角色吊飾，也意外兩人竟人如此交好。（圖／뉴스엔・Newsen YouTube）

今年因為與金秀賢一同主演了超夯韓劇《淚之女王》，而再度攀上演藝事業高峰的金智媛，在該戲播畢後討論度依舊火熱，7月還來台開設首次粉絲見面會「BE MY ONE」，吸引千名粉絲到場應援，可見人氣不減。近日金智媛現身機場，準備出境舉辦海外行程，沒想到竟被粉絲發現她身上配戴了「情侶小物」，疑似放閃的舉動掀起網友討論，紛紛狂喊：「那金秀賢呢？」金智媛8月30日現身韓國仁川機場，準備前往印尼雅加達舉辦粉絲見面會，只見金智媛以白色襯衫搭配小男孩牛仔短褲，還背了黑色側背包，整個人看上去相當休閒，而一見到媒體與粉絲的她也熱情與大家揮手致意。由於金智媛當天的穿搭比較低調，也導致她腰間上的小蜜蜂吊飾卻格外顯眼，而事實上，這是女團aespa成員Winter親自創造的角色「뭉탱이」吊飾，日前Winter身上也有配戴一樣的吊飾，沒想到兩人關係如此親密，讓不少粉絲倍感訝異。兩人擁有相同的吊飾一事，也掀起網友熱烈討論：「真是意想不到的組合」、「這很明顯是情侶單品啊」、「根本在公開炫耀情侶單品」、「天啊～夢幻聯動！」同時也有不少網友笑虧：「那秀賢呢」、「我們秀賢怎麼辦？」對此，有網友推論，金智媛與Winter也許是因為化妝師是同一位才因此認識的。