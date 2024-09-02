最低工資4日開會　郭智輝：高附加價值領域薪資應調整

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勞動部將在4日召開最低工資會議，決定2025年最低薪資的調幅，外界評估明年可能上調4%。經濟部長郭智輝今（2）日受訪表示，經濟部尊重勞動部審議結果，但也認為高附加價值領域薪資應該要再調整。今年基本工資為月薪2萬7470元、時薪183元，過去在總統蔡英文任內，基本工資連續八年調漲，從月薪累積調幅為37.3％；時薪調幅總調幅為52.5％。郭智輝今受訪時，先表示經濟部會尊重勞動部審議結果。而他緊接著說，台灣企業就整個全球生產同樣性質的企業來講，台灣應有機會朝向附加價值高的領域發展，「高附加價值領域的話，應該都會贊同我們把這個薪資能夠稍微調一下。」郭智輝也並非第一次對國內薪資問題表達看法。他過去談到台灣油、電售價還要受到「全亞洲最便宜」規範限制，也連帶導致台灣整體薪資水準低，跟不上其他國家。他後續受訪補充，他的意思是員工的薪資要能夠高，對整個社會的經濟才會產生作用，坦言與電價油價是不同議題。另外，當被立委問到國內2／3老百姓領不到平均工資4.5萬元，如何帶動加薪？郭智輝認為，最快作法就是「境內關外」政策，利用稅制、免稅措施，吸引亞洲客前來擴大本地內需市場消費。