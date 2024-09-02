麟洋配「最後一舞」往後延！年終總決賽確定出戰　至少已進帳56萬

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中華隊巴黎奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」李洋／王齊麟即將在今年的年底後拆夥，原本兩人預計打完台北羽球公開賽就正式解除搭檔關係，不過近期又傳出可能會打世界羽聯世界巡迴賽總決賽的消息。今（2）日在記者會上，李洋坦言「最後一舞」的計畫會往後延，將在12月進行的年終賽和王齊麟最後一次搭檔出戰。李洋在巴黎奧運後按照計畫逐步退休，今年9月初的台北羽球公開賽，就是他和王齊麟搭檔的最後一戰，「麟洋配」這個組合將帶著兩面奧運金牌正式結束。不過，兩人近期受訪時表示，希望能攜手參加世界羽聯年終總決賽，在國際賽完成「最後一舞」，完美謝幕。每年的BWF年終總決賽只邀請年末在世界羽聯世界巡迴賽排名前8名的選手參加，每個協會最多2個席位。另外，世界羽聯將在非奧運年給予衛冕世界冠軍名額，在奧運年則向衛冕奧運冠軍給出名額，在巴黎奧運完成金牌衛冕的李洋／王齊麟已經獲得資格。今日受訪時談及是否延後「麟洋配」既定的最後一舞行程，從台北羽球公開賽改到年終總決賽，李洋不置可否：「畢竟當時應該也沒人想過我們能拿金牌吧？」眼下，他將先和搭檔王齊麟準備捍衛主場，將台北公開賽男雙冠軍留在台灣。李洋坦言，在奪金之後，自己花了一些調整心情，很有沒有碰球。今天他久違地和王齊麟前往小巨蛋適應場地，希望能找到比賽感覺。至於台北賽結束後到年終賽的3個月左右，李洋稱不會再像過去那樣訓練的那麼勤，應該就是碰碰球、維持好手感而已。這一次BWF年終總決賽預計在12月11日到15日於杭州奧體中心體育館進行，獎金高達250萬美元，為BWF巡迴賽獎金最高的賽事。根據BWF的分配，年終賽雙打即使小組第4（及墊底），也能分到17500美元（約合台幣56萬595元），冠軍則能得到21萬美元（約合台幣672萬）。