柯文哲接連出事！律師點名「這3案」酸易被騙體質：還想當領導人

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林智群在臉書發文質疑羈押庭順序很奇怪，也提藍白合、政治獻金、京華城3案酸柯文哲「容易被騙體質也想當領導人」。（圖／記者葉政勳攝.2024.09.02）

▲柯文哲重獲自由後對著鏡頭強調，自己對京華城容積率暴增到840%毫不知情。（圖／Nownews攝影中心）

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，今（2）日凌晨獲無保請回，北市前副市長彭振聲則遭收押，外界原先預估柯文哲被羈押或高額交保的機率高，結果出爐跌破眾人眼鏡。對此，律師林智群除了質疑「羈押庭順序很奇怪」，更一一點名近年柯文哲牽涉的3個事件，搖頭感嘆：「容易被騙體質也想當領導人。」柯文哲凌晨獲無保請回，北市前副市長彭振聲則是遭收押，外界原先預估柯文哲被羈押或高額交保的機率高，結果出爐跌破眾人眼鏡。對此，林智群在臉書發文質疑羈押庭順序很奇怪，表示他也提到訴訟過程本來就是浮動狀態，要從一些小細節去觀察檢察官、法官的態度是否發生變化。不久後，林智群再度發文，「法院認證阿北都是閉著眼睛蓋章，看戲的大家可以解散回家了。」更在留言處補酸：「阿北之前接受訪問時曾經表示他當市長第一年都亂當，看起來是謙虛了。」林智群還提出近年柯文哲牽涉的3個事件，，搖頭直呼：「容易被騙體質也想當領導人。」2024總統大選中，民眾黨曾一度與國民黨有意結為「藍白合」，最終仍破局。事後柯文哲稱，國民黨在協商初期說是開放式初選，再來是德國式、日本式，不斷提出不同方法，，不管怎樣都是國民黨贏，最終雙方撕破臉。柯文哲8月陷入政治獻金風波，遭質疑於總統大選期間的政治獻金帳務申報不實，對此他發表黨員信，內容稱這是民眾黨第一次面對如此龐大規模的選舉，的確缺乏專業團隊，但不該因陋就簡，把重要業務委外處理，也沒有再重複查核，，會深刻檢討並改正過失。至於此次京華城案，柯文哲重獲自由後對著鏡頭強調，，因為身為市長不應當去過問與干預個案，是直到今年3、4月媒體炒作才知此事。