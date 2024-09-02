爭鮮開吃「秋季鮭蟹」！6道冠軍新品端上桌　壽司郎中秋節吃烤肉

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▲爭鮮「秋季鮭蟹季」，左起：「麵包蟹螯」60元、「金賞鮭蝦佐蟹黃」60元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲爭鮮「一番鮭鰈雙享」60元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲爭鮮迴轉壽司秋季開吃「蟹膏蟹肉盛」、「蟹膏紅蟹雙享」、「麵包蟹身」，皆為40元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲台灣壽司郎9月4日至9月22日中秋節開吃烤肉壽司。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）

爭鮮迴轉壽司今（2）日開吃「秋季鮭蟹季」，以秋天季節美食「Perfect Match！天生絕配」為主題，打造6道期間限定餐點，還把全球爭鮮壽司師傅競賽冠亞軍作品「金賞鮭蝦佐蟹黃」、「一番鮭鰈雙享」端上桌。夏末，台灣壽司郎適逢中秋節則開吃烤肉壽司，首推「炙燒牛舌」、「烤牛肉押壽司」、「壽司郎鰻牛」等美味。爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS於9月2日至11月3日推出秋季限定「Perfect Match！天生絕配」系列新品，以秋天季節美食「Perfect Match！天生絕配」為主題，打造6道期間限定餐點。還把全球爭鮮壽司師傅競賽冠亞軍作品端上桌，鮮嫩鮭魚搭配濃醇蟹黃醬、再加上Q彈蝦仁的「金賞鮭蝦佐蟹黃」，一口吃進鮮美海味；還以新鮮鮭魚、比目魚與香醇海鮮醬多重疊加成「一番鮭鰈雙享」，吃起來相當滿足。同時還有蟹膏與蟹肉絲加上酥炸魚皮的「蟹膏蟹肉盛」、紅楚蟹腿搭配蟹膏的「蟹膏紅蟹雙享」；並提供當季「麵包蟹螯」和「麵包蟹身」在菜單陣容。喜歡品嚐秋蟹的民眾可不要錯過。9月30日前爭鮮會員至爭鮮迴轉壽司或爭鮮PLUS，單筆消費滿500元，即贈「話題新品嚐鮮券」1張；可於10月1日至10月31日至爭鮮迴轉壽司門市兌換「蟹膏紅蟹雙享」，或爭鮮PLUS門市兌換「金賞鮭蝦佐蟹黃」。9月底前還可享消費滿額加送會員點數活動。夏末，台灣壽司郎適逢中秋節，9月4日至9月22日推出「夏末享食」新菜，首推「炙燒牛舌」、「烤牛肉押壽司」、「壽司郎鰻牛」等烤肉壽司，以及「洋蔥生火腿」、「赤須蝦海苔包」、「柚子胡椒雞胸天婦羅」、「槍烏賊」、「長鰭鮪腹」、「醬烤南美貝」，受歡迎的麵食則有「美味鯖魚肉臊拌麵」；甜點則開吃秋季美味「烤地瓜霜淇淋」、「地瓜聖代」。