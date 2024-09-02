新加坡會用核能？童振源分析能源轉型報告　不缺電原因曝

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台灣多年以來用核能發電，但夏天仍偶爾有供應不足的問題；相較之下，新加坡長年盛夏，卻沒有半個核電廠，為什麼不會缺電？主要原因是新加坡的水電費非常貴，民眾平時會做好省電的工作，並且政府也長期推廣節電，近期新加坡政府掀起是否使用核能的議題，引發輿論。台灣駐新加坡代表童振源指出，新加坡在七月底與美國簽訂民用核能《123協定》，促進核能相關知識與技術分享與交流，瞬間新加坡是否使用核能以達成淨零碳排目標變成為熱門話題。事實上，新加坡在2012年便總結，當時的核能技術不適用於地小人稠的新加坡，暫時不可慮興建核電廠，至今並未改變這項政策。童振源表示，基於新加坡能源使用占總碳排量的40%，要達成2050年淨零碳排的目標，新加坡在前年提出《邁向能源轉型2050》報告，認為包括氫氣、地熱與核能的能源科技發展、地緣經濟與國際碳價充滿不確定，但是經濟成長、數位化、交通及其他部門電動化，電力需求必然提升，預估2022-2032年的複合年成長率為2.8-3.2%。此外，太陽能、儲能及電動車等的分散式的能源資源（DER）將大幅爆發，將衝擊既有的電網管理系統。該報告認為，電力規劃非常具有挑戰性，新加坡政府必須兼顧與平衡三個目標：能源安全、可負擔與環境永續。在當前情勢下，新加坡政府認為產業、政府、民眾與國際社會必須合作，才能達成2050年淨零碳排的目標，同時提供安全與可負擔價格的能源。基於上述環境與目標，新加坡提出四大電力供應來源：天然氣（2020年占95%的新加坡電力供應）、太陽能、進口電力與低碳新能源。更完整而言，新加坡政府提出九大戰略與二項計畫典範，以達成淨零碳排的能源轉型目標，並善加運用新加坡的科技研發能力與完善電網建設，創造新加坡企業發展綠能解決方案的龐大商機。