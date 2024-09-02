黃仁勳賣股逾185億元！外媒揭輝達「三名高層」也加入賣股行列

我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）自今年6月以來，多次將手中持股套現，根據黃仁勳提交給「美國證券交易委員會」（SEC）的資料，黃仁勳今年賣股套現多達5.797億美元（約新台幣185.6億），且除了黃仁勳之外，還有三名輝達高層跟上這波賣股行列。根據科技財經的媒體《WccfTech》報導，黃仁勳提交給SEC（美國證券交易委員會）的資料顯示，黃仁勳今年以來已經賣股40次，套現 5.797 億美元（約台幣185.5億），光是上週五（8月30日）就賣出價值 1420萬美元（約台幣4.54億）的股票，出脫1.2萬股。外媒也揭露，除了黃仁勳外，輝達幾名高層也加入今年的賣股行列，財務長柯蕾絲(Colette Kress)、全球現場營運執行副總裁普里(Ajay Puri)和執行副總裁修奇特(Debora Shoquist)今年也出售股票。柯蕾絲先是在6月中旬出脫輝達持股進帳3920萬美元（約台幣12.54億）；普里則在7月出脫輝達持股並進帳1300萬美元（約台幣4.16億）；修奇特跟進在7月賣股進帳4510萬美元（約台幣14.43億）；黃仁勳加上3位高層處分股票已經進帳6.77億美元（約台幣216.6億）。