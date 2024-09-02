Ribbon晨熙4歲就開演唱會！挺過爸中風、媽失明　終買房孝順家人

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▲晨熙（右）推出全新單曲〈蝴蝶〉，王欣晨（左）擔任嘉賓送銀色翅膀。（圖／星辰娛樂提供）

大馬流量實力偶像Ribbon晨熙推出全新單曲〈蝴蝶〉，今（2）日來台舉辦記者會，嘉賓王欣晨（Amanda）特別準備一雙銀色翅膀，象徵晨熙就是一隻亮眼的蝴蝶精靈，即將在華語歌壇翩翩飛起、一飛沖天。而晨熙從小歌唱才華就被看見，4歲就舉辦個人演場會，雖然家中環境不好，媽媽在她小時候就失明，爸爸先前也中風，讓她14歲就要扛起家計，不過16歲出道的她在演戲事業表現亮眼，也終於在去年買房孝順家人。晨熙表示，自己目前覺得衝事業最重要，身為長女的她，也自認有照顧家裡的責任，先前父親中風、母親在她小時候即失明，家中環境不好，曾搬過20幾次家，導致她從14歲起負擔家計，但她從無怨言，且渴望有個屬於自己、安定的家。終於她在去年憑自己一己之力完成心願，在故鄉檳城購置新居，一間4房、50多坪的社區公寓，接全家住在一起，「有個屬於自己的窩，比什麼都踏實！」但也因為事業心重，至今29歲的晨熙已經好幾年沒遇到意中人，僅承認目前有曖昧對象，「但八字還沒一撇」，被問到心儀的類型，她眼睛發光說，「是像蘇志燮的大叔型。」被媒體虧說喜歡年長的，那幾歲是上限？晨熙表示，差距可到大20歲沒問題，又讓現場一陣驚呼，但被問到二婚、有小孩的大叔可以嗎？她表示，二婚的沒問題，但如果要帶小孩可能有點「怕怕」，因為被朋友公認是「生活白癡」，她自認能照顧好自己就萬幸，要帶小孩可能有「危險」。晨熙也有生活白癡的事蹟，她先前曾把蛋黃、蛋黃酥放進微波爐，結果引起「蛋蛋大爆炸」，讓人嚇了一大跳。她也曾經做網拍，寄出鞋子時，沒發現把自己穿過的襪子也一同寄了出去，買家事後還很開心給她好評價，感謝晨熙「賣鞋子送襪子」，她當場嚇得花容失色，發現自己誤把「原味襪子」寄出去了。