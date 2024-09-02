亞洲第一場Red Bull Showrun3萬張票秒殺　盧秀燕開箱中捷彩繪

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▲中捷車廂內打造成賽道模樣，地上還有燒胎痕跡。（圖／台中市政府提供，2024.09.02）

▲盧秀燕指出，車廂內有許多國際頂尖賽車手的照片。（圖／記者顏幸如攝，2024.09.02）

9月28日將在台中市政路進行亞洲第一場的Red Bull Showrun Taichung封街賽車展演，3萬張票秒殺賣完，市長盧秀燕今天到中捷北屯總站開箱紅牛賽車彩繪列車，當場示範各種打卡POSE，還宣布送原廠模型車、限量Red Bull授權悠遊卡、台中食宿遊購行等6大加碼措施，也提醒觀眾們當天儘量搭捷運。盧秀燕指出，這次封街展演的Oracle Red Bull Racing 連年奪冠，是世界排名第一的車隊，全世界的車迷都想一睹魅力，紅牛車隊在美國選擇華盛頓、在日本選擇東京、在捷克選擇布拉格等首都舉辦，在台灣卻選擇了台中。這場台灣第一、亞洲唯一的Red Bull Showrun Taichung活動將在市政路登場，屆時觀眾將可親眼目睹真正的一級方程式賽車、最頂尖的車手演出，也歡迎大家提前到台中享受、欣賞城市。由於秒殺賣出的3萬張票，8成是外地或外國人，為宣傳活動並引導觀眾搭乘捷運前往賽車場地，盧秀燕今（2）日開箱捷運彩繪車廂，車廂內打造成賽道模樣，有市政路路標、國際頂尖賽車手、各舉辦城市的照片，地面還有賽車燒胎痕跡，走進車廂能感受滿滿的賽車展演情境。盧秀燕當場示範車廂內打卡姿勢，先是雙手叉腰擺出酷樣，或拉扶手桿斜著身，她提醒市府站與水安宮站皆有安排打卡景點，搭捷運才能完整體驗盛會，「來這兒打卡就對了」。盧秀燕宣布6大台中加碼活動，食、宿、遊、購、行均享優惠，包括超過200家特約店家、國運中心2人同行1人免費、公車捷運單日票最低63折、限量5千張Red Bull授權悠遊卡、台中通APP答題挑戰抽原廠模型車與住宿券，以及逢甲、一中商圈限量500元優惠券等6項好康。運動局說明，市府在府前廣場舉辦Showrun Party，無法入場者可在此欣賞1300吋大螢幕的轉播，同步展出RB19冠軍賽車與美味餐飲小吃，為Red Bull Showrun Taichung增添美味氣息，並且現場展售 Red Bull Showrun 專屬周邊商品，車迷可以穿著限定賽車潮服一邊享受美食、一邊觀賞刺激的一級賽車飆速展演。