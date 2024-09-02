「台股月配型ETF」00944配息開獎　擬配0.058元、年化殖利率4.58%

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擁有2.4萬股民的月配息ETF野村趨勢動能高息（00944）今（2）日公布配息金額為每單位0.058元，等於每張可拿到58元。若以9/2收盤價15.19元計算，單次股利殖利率為0.38%，換算成年化殖利率約4.58%，實際配發金額將在9/13計算並公布，除息日落在9/18、領息日10/15。00944在今（2024）年5/9正式掛牌上市後，此次為第3次配息，與前兩次配息金額相同，此次也是每單位0.058元，年化殖利率落在4.5%左右。00944經理人林怡君表示，台股長期向上，美國聯準會（Fed）降息時間愈接近，全球資金動能有望回升，企業獲利展望維持穩健的前提未變，在在消息與籌碼面整理後台股仍具表現空間，尤其在指數短期強彈後，此時盤面震盪正是檢視企業基本面的最佳時間，也是投資人分批撿便宜的投資機會，建議不妨留意一些電子權值股之外的投資標的，將是網羅多方機會並有助提升動能勝率的首選。此外，野村投信提醒，ETF所領到的企業所發放股利，均計算在每日淨值之內，無論是否配出屬於投資人權益，除息時會將除息金額自 ETF 淨值扣除，應一併留意淨值的變動。投資人下手前須審慎評估風險性，畢竟高報酬伴隨高風險，建議思考再三再下手投資。