抓到15名中國人！泰國豪宅驚見詐騙集團　非法利潤高達數十億元

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近期泰國警方破獲一個中國詐騙集團，該組織以每月15萬泰銖（約新台幣12萬元）租下一棟豪宅，讓警方認為案情不單純，循線抓到15名罪犯，並繳獲18台電腦和90支手機，粗估不法所得高達數十億泰銖。泰國春武里府邦拉蒙縣30日約下午4點，泰國移民局對豪華別墅進行搜查，逮捕了15名中國籍詐騙嫌疑人，包括14名男子和1名女子。移民局副局長潘塔納透露，這群嫌犯以每月15萬泰銖（約新台幣12萬元）的價格租下豪宅，引起了警方的注意，移民局因此懷疑他們涉及電信詐騙等非法活動。調查顯示，該詐騙集團透過誘導受害者投資股票實施詐騙，他們將受害者拉入LINE群組後，引導受害者下載WORK PLUS APP並加入相關群組。經過一系列操作獲得信任後，團夥引誘受害者進行更多投資，從而進行詐騙。泰國當局指出，該集團的首腦供稱自己持旅遊簽證入境，並在租下房屋後的三天內開始犯罪活動。目前警方正在調查詐騙金額，預計受害者的損失可能高達數十億泰銖。