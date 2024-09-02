王齊麟在比賽中「想起李洋」！懷念前搭檔的好：站前場真的不容易

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中華隊巴黎奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」李洋／王齊麟在奧運後拆夥，兩人只剩下台北羽球公開賽以及世界羽聯（BWF）年終總決賽兩個賽事會搭檔出戰，一代黃金組合將謝幕。近期在BWF的巡迴賽中，王齊麟已經改搭學弟邱相榤出戰，李洋也仍有在關注前搭檔的比賽，直誇邱相榤殺球速度好。而王齊麟則是透露自己在比賽中常常想起前搭檔，直到自己也有更多負責前場工作，才感受到：「站前場真的不容易」。王齊麟在奧運之後改搭189公分的邱相榤，兩人組成「台灣雙塔」，有別於過往麟洋配是傳統的「前封後殺」類型，麟榤配組合模式類似於當年中國大陸世錦賽金牌李俊慧／劉雨辰，兩名靈活、高大的長人，利用身體素質給予對手巨大的壓迫感，透過連續重砲下壓得分。今天在記者會上，李洋表示，自己有看麟榤配的比賽，開玩笑說：「他（王齊麟）現在打這麼好，果然不需要我啊！」也直誇邱相榤殺球超快，希望外界能多給王齊麟和新搭檔一些時間，畢竟以前沒有配過，需要一些時間來磨合。台灣雙塔在近期的日本和韓國公開賽的表現不俗，擊敗過保木卓朗／小林優吾和金基正／金沙朗等知名組合，王齊麟表示相較於過去他只需要在後場找機會扣殺，如今自己在組合中的角色有些改變，要負責更多前場和組織工作。「後面當然有越來越好，每一場結束後我也會問一下李洋，看在搭配上可以做哪一些不一樣的轉變。」王齊麟坦言自己如今在場上有時會想到李洋，「現在我角色比較不同，在網前會比較多一點點，有時候我在前場失誤比較多，就會想到以前他（李洋）以前真的不容易，來球那麼快。」李洋和王齊麟之後將在台北羽球公開賽再次合拍，兩人今天早上也有先去臺北小巨蛋適應場地，李洋認為裡面的風有點太大了，畢竟打控制的都很怕風太大，王齊麟也笑說自己今天可能是第一次被李洋殺球打到。賽事計畫在9月3日至8日進行。