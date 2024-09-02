iPhone「公認最爛手機」是這支！果粉買完雙重打擊：至今都在後悔

iPhone 16倒數8天就要發表，許多果粉引領期盼新機即將要問世，外界都看好這一代iPhone將有重大功能進化，銷售量也可能有突破性成長。然而在iPhone 16發表前夕，就也有網友討論「從大螢幕取消Home鍵之後，哪一代的iPhone品質最差？」貼文引起廣大迴響，許多果粉都公認是「iPhone 12」，不僅耗電量快，當時技術性上出現許多問題，甚至在隔一年iPhone 13發表之後，大批果粉雙重打擊，至今都還在後悔中。
有網友在PTT貼文指出「如果說Home鍵走入歷史之後，從X系列開始算，至今也已經到了iPhone 15，其實每一年的iPhone外觀上都差不多，每年也都這樣擠牙膏的一點一點給新功能，大家覺得這幾年最差勁的iPhone是哪一支呢？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「就是iPhone 12啊...電池散熱都爛到不行」、「iPhone 12苦主加一，隔年iPhone 13容量變大結果變便宜，被當盤子敲快氣死」、「iPhone 12現在用快四年，出門慘不忍睹，用一下就快沒電」、「iPhone12的散熱真的不行，連帶電池整個耗電量超快」、「蘋果這幾年最失敗的一定是iPhone12，誰買誰後悔，我那時候聽筒還聽不到聲音。」
iPhone 12公認蘋果最差手機！大改版狀況問題超多
然而為什麼iPhone 12當年的評價至今都不好呢？這其實是因為當時iPhone 12進行了許多大改版，包括外型、晶片升級、重量減輕，甚至是首款支援5G的iPhone 手機，當時推出讓人眼睛為之一亮，不過在大改版之後，因技術可能還尚未最成熟，在開賣之後立刻迎來一波災難。
像是iPhone 12用戶在使用手機時，發現聽筒出現無法發出聲音的災情，官方還公告提供免費維修方案；接著是螢幕顯示、觸控出現問題；最令人頭痛的就是電池續航力相當不足，當時有人帶出門幾乎沒有使用手機，短短半天就掉電30%以上，只要拿過iPhone 12的人都能保證這件事確實存在。
iPhone 12果粉買了雙重打擊！隔年iPhone 13加大容量、降價
除了技術上的問題之外，令廣大果粉更不能接受的是，iPhone 13在當年發表時，以最基本款的iPhone 13數字系列來看，台灣售價最低規格價格2萬5900元，容量升級成128G，使用的是A15晶片；但iPhone 12在上市時，台灣售價最低規格2萬6900元，容量僅有64G，而且使用A14晶片，貴上iPhone 13一千元不說，硬體軟體全盤皆輸，難怪果粉相當氣憤。
《NOWnews》記者本身也是使用iPhone 12的用戶，雖然沒有遇到上述最壞的情況，不過電池續航力不足這件事也是感同身受，往往使用較複雜的APP、手遊手機就會開始發燙，電量也是急速的下降，就算待在家成天不用手機，以電池健康度還有75%的情況下，10小時電量就剩下50%，更別說如果有使用的話，半天就一定要充電。
台南東區強強滾通訊行黃雅貞店長也向記者表示，這次iPhone 16的銷量應該會不錯，因過去在iPhoneX、XR、11、12都在硬撐的用戶，這次會一口氣全面換上來，就像當時iPhone 13推出時，一口氣接收了iPhone 6、7、8的用戶一樣，差不多是蘋果手機四至五年的一個大循環，身邊也有許多使用上述機型的朋友都對iPhone 16非常感興趣。
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「就是iPhone 12啊...電池散熱都爛到不行」、「iPhone 12苦主加一，隔年iPhone 13容量變大結果變便宜，被當盤子敲快氣死」、「iPhone 12現在用快四年，出門慘不忍睹，用一下就快沒電」、「iPhone12的散熱真的不行，連帶電池整個耗電量超快」、「蘋果這幾年最失敗的一定是iPhone12，誰買誰後悔，我那時候聽筒還聽不到聲音。」
iPhone 12公認蘋果最差手機！大改版狀況問題超多
然而為什麼iPhone 12當年的評價至今都不好呢？這其實是因為當時iPhone 12進行了許多大改版，包括外型、晶片升級、重量減輕，甚至是首款支援5G的iPhone 手機，當時推出讓人眼睛為之一亮，不過在大改版之後，因技術可能還尚未最成熟，在開賣之後立刻迎來一波災難。
像是iPhone 12用戶在使用手機時，發現聽筒出現無法發出聲音的災情，官方還公告提供免費維修方案；接著是螢幕顯示、觸控出現問題；最令人頭痛的就是電池續航力相當不足，當時有人帶出門幾乎沒有使用手機，短短半天就掉電30%以上，只要拿過iPhone 12的人都能保證這件事確實存在。
iPhone 12果粉買了雙重打擊！隔年iPhone 13加大容量、降價
除了技術上的問題之外，令廣大果粉更不能接受的是，iPhone 13在當年發表時，以最基本款的iPhone 13數字系列來看，台灣售價最低規格價格2萬5900元，容量升級成128G，使用的是A15晶片；但iPhone 12在上市時，台灣售價最低規格2萬6900元，容量僅有64G，而且使用A14晶片，貴上iPhone 13一千元不說，硬體軟體全盤皆輸，難怪果粉相當氣憤。
《NOWnews》記者本身也是使用iPhone 12的用戶，雖然沒有遇到上述最壞的情況，不過電池續航力不足這件事也是感同身受，往往使用較複雜的APP、手遊手機就會開始發燙，電量也是急速的下降，就算待在家成天不用手機，以電池健康度還有75%的情況下，10小時電量就剩下50%，更別說如果有使用的話，半天就一定要充電。
台南東區強強滾通訊行黃雅貞店長也向記者表示，這次iPhone 16的銷量應該會不錯，因過去在iPhoneX、XR、11、12都在硬撐的用戶，這次會一口氣全面換上來，就像當時iPhone 13推出時，一口氣接收了iPhone 6、7、8的用戶一樣，差不多是蘋果手機四至五年的一個大循環，身邊也有許多使用上述機型的朋友都對iPhone 16非常感興趣。