iPhone「公認最爛手機」是這支！果粉買完雙重打擊：至今都在後悔

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘋果手機iPhone 12系列在4年前推出之後，其功能瑕疵引起廣大爭議，被公認是這幾年最爛的iPhone 手機。（示意圖／記者葉政勳攝）

▲iPhone 12在上市之後，出現許多狀況，包括聽筒無聲音、螢幕顯示問題，最嚴重則是電池耗電量相當龐大，不少人都為此困擾。（圖/記者葉政勳攝）

▲iPhone每年都推出新機，從大螢幕時代X之後，被果粉公認最差的蘋果手機是iPhone 12。（圖/台南東區強強滾通訊行提供）

iPhone 16倒數8天就要發表，許多果粉引領期盼新機即將要問世，外界都看好這一代iPhone將有重大功能進化，銷售量也可能有突破性成長。然而在iPhone 16發表前夕，就也有網友討論「從大螢幕取消Home鍵之後，哪一代的iPhone品質最差？」貼文引起廣大迴響，有網友在PTT貼文指出「如果說Home鍵走入歷史之後，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「蘋果這幾年最失敗的一定是iPhone12，誰買誰後悔，我那時候聽筒還聽不到聲音。」然而為什麼iPhone 12當年的評價至今都不好呢？像是iPhone 12用戶在使用手機時，，當時有人帶出門幾乎沒有使用手機，除了技術上的問題之外，令廣大果粉更不能接受的是，iPhone 13在當年發表時，《NOWnews》記者本身也是使用iPhone 12的用戶，雖然沒有遇到上述最壞的情況，不過電池續航力不足這件事也是感同身受，，更別說如果有使用的話，半天就一定要充電。台南東區強強滾通訊行黃雅貞店長也向記者表示，，差不多是蘋果手機四至五年的一個大循環，身邊也有許多使用上述機型的朋友都對iPhone 16非常感興趣。