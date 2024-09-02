陳喬恩海島補辦婚禮！七朵花成員現況曝光　5人已婚、她去年過世

韓女團MEOVV成員激似周子瑜！5人被封完顏團　根本二代BLACKPINK

記者李欣容／台北報導

▲女團「MEOVV」日籍成員Anna（田中杏奈）激似周子瑜。（圖／翻攝自YouTube THEBLACKLABEL）
▲女團「MEOVV」日籍成員Anna（田中杏奈）激似周子瑜。（圖／翻攝自YouTube THEBLACKLABEL）
前YG娛樂知名製作人Teddy首度打造全新女團「MEOVV」，成員Ella Gross、Gawon、Sooin、Anna（田中杏奈）先後曝光，其中Anna精緻臉蛋引來粉絲暴動，有人用「盛世美顏」稱呼她，仔細一看可以發現她和TWICE成員周子瑜相似度直逼100%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
韓新女團MEOVV出道！全團員都有明星臉

MEOVV預計在9月正式出道，近日官方陸續公開團員真面目，德韓混血的Ella Gross有最美童模之稱，還有小Jennie的封號，韓籍成員Sooin以及韓美雙國籍的Gawon則是被說像朴敏英、初戀女神秀智，光是亮眼外型就已經擄獲大票粉絲。

▲MEOVV成員，ANNA（左起）、GAWON、ELLA、SOOIN、NARIN。（圖／翻攝自IG meovv_official_）
▲MEOVV成員，ANNA（左起）、GAWON、ELLA、SOOIN、NARIN。（圖／翻攝自IG meovv_official_）
而成員Anna（田中杏奈）在預告片中穿著制服的模樣，讓人直呼美到像AI原來不只是形容詞，而是真的有可能發生！櫻桃小嘴和一雙清澈的雙眼，長髮飄逸的Anna還有點周子瑜的味道，想必將來能攻佔百大美女排行榜。

事實上，Anna小學時就開始擔任模特兒，還是知名日雜Seventeen的專屬模特兒，也拍過許多廣告、MV，在演藝圈已經打響知名度，只是如今加入女團出道，再度掀起話題。

▲Anna激似周子瑜。（圖／翻攝自YouTube THEBLACKLABEL)
▲Anna甜美外型和周子瑜很神似。（圖／翻攝自YouTube THEBLACKLABEL)

周子瑜跑百貨公司打工！超香制服畫面曝光　1舉動粉絲全暈船

TWICE周子瑜SOLO倒數！超性感黑色Bra配薄紗罩衫　魅惑曲線全看光

周子瑜IG選照太奇特？1300萬粉絲憂：似乎不太會用　本人親自解釋

TWICE周子瑜SOLO照曝光！薄紗洋裝「轉身全空」　粉絲暴動：太辣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生