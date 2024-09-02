韓女團MEOVV成員激似周子瑜！5人被封完顏團　根本二代BLACKPINK

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▲MEOVV成員，ANNA（左起）、GAWON、ELLA、SOOIN、NARIN。（圖／翻攝自IG meovv_official_）

▲Anna甜美外型和周子瑜很神似。（圖／翻攝自YouTube THEBLACKLABEL)

前YG娛樂知名製作人Teddy首度打造全新女團「MEOVV」，成員Ella Gross、Gawon、Sooin、Anna（田中杏奈）先後曝光，其中Anna精緻臉蛋引來粉絲暴動，有人用「盛世美顏」稱呼她，仔細一看可以發現她和TWICE成員周子瑜相似度直逼100%。MEOVV預計在9月正式出道，近日官方陸續公開團員真面目，德韓混血的Ella Gross有最美童模之稱，還有小Jennie的封號，韓籍成員Sooin以及韓美雙國籍的Gawon則是被說像朴敏英、初戀女神秀智，光是亮眼外型就已經擄獲大票粉絲。而成員Anna（田中杏奈）在預告片中穿著制服的模樣，讓人直呼美到像AI原來不只是形容詞，而是真的有可能發生！櫻桃小嘴和一雙清澈的雙眼，長髮飄逸的Anna還有點周子瑜的味道，想必將來能攻佔百大美女排行榜。事實上，Anna小學時就開始擔任模特兒，還是知名日雜Seventeen的專屬模特兒，也拍過許多廣告、MV，在演藝圈已經打響知名度，只是如今加入女團出道，再度掀起話題。