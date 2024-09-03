獨／消失1個多月去哪？徐巧芯安靜過頭不尋常　原來秘密籌劃這事

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▲國民黨立委徐巧芯近日勤跑地方行程與選民交流感情。（圖／翻攝自徐巧芯官方社團）

民眾黨主席柯文哲近日爭議連環爆，佔據媒體版面快1個月。適逢立法院休會期間，外界開始關心另一位聲量王、國民黨立委徐巧芯安靜過頭不尋常，質疑檢調收網「下一個就是她」。據掌握，徐巧芯近日之所以鮮少出現在媒體版面，正是因為月底將代表國民黨赴美出席「美台國防工業會議」，近期正緊鑼密鼓的準備演講內容。民眾黨從上月初被爆出政治獻金作假帳，又遭綠民代踢爆柯文哲以個人名義買4300萬商辦，形象跌落谷底，同時間，北檢選在此時針對京華城案收網，大動作約談威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯文哲等人，檢方甚至對柯聲請羈押，震撼政壇。隨著政治新聞版面被民眾黨全面霸佔，外界開始關心今年4月開始，因為捲入大姑夫婦涉詐案、外交部告洩密，又被大姑老公爆料涉潛艦、回饋、內線等不法，成為媒體焦點的徐巧芯，為何近日靜悄悄？徐巧芯自從立法院休會後，不只鮮少接受媒體訪問，僅偶爾上政論節目談時事，也不循她過去習慣，主動受訪對時事發表意見、揭弊爆猛料。取而代之的是開始勤跑地方行程，或是在臉書分享過去政績，讓外界質疑「安靜過頭不尋常」。據了解，徐巧芯近期之所以較少曝光，其實是趁休會期間出國放鬆，還是到度假勝地希臘遊玩，此外，也藉此期間安排地方行程，和選民交流感情，絲毫不畏懼前陣子炒得火熱的罷免案。不只如此，據掌握，徐巧芯將於9月21日至9月24日，以在野黨角色，代表國民黨赴美國費城出席「美台國防工業會議（U.S.-Taiwan Defense Industry Conference）」，且還準備上台演講。「美台國防工業會議（U.S.-Taiwan Defense Industry Conference）」為2002年舉辦迄今的重要軍事交流會議，屬於台灣、美國重要半官方交流平台，迄今已舉辦23屆，且每年都會邀請我國國防部高級官員、產業界人士、民意代表等前往美國，與美方產、官、學界互動。據悉，今年同行的還有國民黨國際部主任黃介正、前空軍官校校長田在勱，民進黨則由國防部代表，民眾黨原訂由柯文哲出席，不過由於柯有案在身，屆時民眾黨是否另派代表也說不定。徐巧芯接受《NOWnews今日新聞》採訪時也證實此事，他提及，由於今年中央政府總預算中，國防預算6068億元創歷史新高，國內外都相當關注此事。徐巧芯也透露，演講內容將會著重在野黨對於今年國防預算看法，以及建議軍人配備採購優先大型武器，也會提到購買武器數量多過募兵人數，再深究軍武交貨延遲等議題，議題層面相當廣泛。面對近日司法檢調大動作偵辦綠、藍、白政治人物，開啟大肅貪時代，是否擔心下一個就是自己？徐巧芯直言，自己從大姑夫婦爭議到現在，「從來沒有被檢調約談」，況且自己在當議員時，數度站在京華城對立面，監督京華城施工火災、工人意外死亡等，「我就清清白白啊，怎麼會擔心？」